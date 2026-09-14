지예은, 바타와 12월 결혼 앞두고 혼전임신설 해명 “저는 애가 없다”

SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 화면 캡처

배우 지예은이 댄서 바타와의 결혼을 앞두고 불거진 혼전임신설에 대해 직접 해명했다.

지예은은 지난 13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서 오는 12월 결혼을 앞둔 소감과 함께 예비 남편 바타에 대한 이야기를 공개했다.

이날 멤버들은 지예은의 결혼 소식을 축하했다. 지예은은 지난 4월 바타와의 열애 사실을 공개한 뒤 약 5개월 만에 결혼을 발표하면서 주변에서 다양한 반응을 들었다고 밝혔다.

특히 비교적 빠른 결혼 발표를 두고 혼전임신설까지 불거졌다고. 지예은은 “주변에서 ‘이르다’, ‘혹시 혼전임신한 거 아니냐’라고 하더라”며 “제가 억울한 게 저는 애가 없다”고 단호하게 말했다.

이어 “혼전임신도 아니고 아직 2세 계획도 없다. 신혼을 좀 즐기고 싶다”며 당분간 두 사람만의 시간을 보내고 싶다는 뜻을 밝혔다.

지예은과 바타는 지난 4월 열애를 공식 인정했다. 지예은은 당시 이미 결혼을 염두에 두고 있었다는 사실도 털어놨다.

바타와 결혼을 결심하게 된 이유도 공개했다. 지예은은 예비 남편에 대해 “사람이 너무 따뜻하고, 싸울 때도 말을 예쁘게 한다”며 “제가 아팠을 때도 든든하게 엄청 힘이 돼줬다”고 말했다.

이어 “아플 때 옆에서 든든하게 있어주는 사람이 최고인 것 같다”며 바타에 대한 애정을 드러냈다.

바타의 남다른 학력도 언급했다. 지예은은 바타가 홍익대학교 공대 출신이라며 지적인 면모를 장점으로 꼽았다. 그러면서도 “저랑은 약간 지식적으로 안 맞는다”고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

예비 시부모와의 관계도 공개했다. 지예은은 “너무너무 좋아하신다. ‘런닝맨’도 맨날 챙겨 보신다”고 말했다. 충주에 있는 예비 시어머니를 만나러 가느라 김종국의 콘서트에 참석하지 못했던 일화도 전하며 이미 예비 시댁과 가까운 사이임을 알렸다.

또 지예은은 멤버들에게 “장유유서인데 먼저 가서 죄송하다”고 말해 웃음을 안기기도 했다. 결혼을 앞둔 후배가 된 것에 대한 귀여운 소감이었다.

한편 지예은과 바타는 1994년생 동갑내기다. 두 사람은 교회를 통해 인연을 맺은 뒤 가까운 사이로 발전했으며, 지난 4월 열애 사실을 공개했다. 오는 12월 12일 바타의 생일에 결혼식을 올릴 예정이다.

지예은은 2017년 웹드라마 ‘하우투’로 데뷔한 뒤 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’, SBS ‘런닝맨’ 등에 출연하며 이름을 알렸다. 바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로, 2022년 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’에 출연해 준우승을 차지하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지