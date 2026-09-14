“떳떳하지 않은 것 없었다”던 용혜인…사퇴 배경은 민주당의 요구였나

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 후보직에서 물러났다. 이재명 대통령이 지난달 30일 후보자로 지명한 지 14일 만이다. 표면적으로는 자진 사퇴였지만 용 후보자의 기자회견문을 들여다보면 본인 결심보다는 더불어민주당의 거취 결단 요구가 결정적 계기가 된 것으로 보인다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 장관 후보직 사퇴 기자회견을 마친 뒤 이동하며 취재진 질문을 듣고 있다. 뉴시스

용 후보자는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “국민주권정부의 탄생을 위해 앞장서 뛴 사람으로서 그 성공을 함께 책임지는 연대의 정신을 이어내고 싶었다”며 “새로운 소임을 맡겨주신 대통령의 결단에 참으로 감사했다”고 밝혔다.

이어 “지난 2주 동안 후보자 검증은 포기한 채 소수정당의 어려운 형편을 조롱하고 폄하하는 국민의힘 의원들의 행태와 사실 확인은 뒷전으로 미루고 반론권조차 보장하지 않은 일부 언론의 악의적인 왜곡 보도가 끝없이 이어졌다”고 강조했다.

그는 “떳떳하지 않은 것이 없었기에 국민 앞에 하나하나 소명하고 싶었고, 인사청문회를 기다리고 기다렸다”며 “일방적으로 쏟아지는 가짜 정보와 억측 속에 국민께 진실과 제 진심을 직접 전하고자 먼저 나설 수밖에 없었다”고 덧붙였다. 국회의원과 장관직 겸직 의지 등을 내비쳤던 지난 10일 기자회견을 언급한 것으로 해석된다.

‘마이웨이’ 기자회견까지 열고 인사청문회가 열리기만을 기다리며 정면 돌파를 원했던 용 후보자의 사퇴 결정 배경에는 민주당의 요청이 있었던 것으로 보인다.

그는 “민주당으로부터 후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만, 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해달라는 의사를 전달받았다”고 밝혔다. 국회와 정부를 유기적으로 연결하며 협력을 이끄는 게 국무위원의 역할인데, 여당의 우려가 제기된 상황에서 역할을 수행하기란 현실적으로 어렵다는 판단이다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 장관 후보직 사퇴 기자회견을 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

용 후보자의 지난 10일 기자회견 후 일각에서는 민심과 더 멀어졌다는 평가가 나왔고, 민주당 내에서도 ‘용혜인 리스크’ 우려가 커졌다. 박성준 수석대변인은 11일 충북도청에서 열린 최고위원회의 후 만난 기자들에게 “국민 눈높이에서 엄중히 바라보겠다”며 말했고, 이기헌 의원은 MBC 라디오에서 “국민의 마음을 읽어야 한다”고 강조했다. 용 후보자 청문회가 열리기 전 지명철회나 자진사퇴를 촉구하는 목소리가 여권에서 본격 분출될 수 있다는 관측도 뒤따랐다.

여론도 용 후보자에게 부담으로 작용했을 가능성이 있다. 앞서 한국갤럽이 지난 8~10일 실시한 전국 만 18세 이상 1000명 대상 조사에서 용 후보자의 장관 적합 여부에 ‘부적합’ 응답이 61%로 ‘적합’ 13%를 크게 웃돌았고, 민주당 지지층에서도 부적합 의견이 51%로 적합 의견 26%보다 높았다. 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 46.7%, 응답률은 9.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

용 후보자는 “지금 여기서 멈추는 것이 더불어민주당과 기본소득당, 민주진보진영 내 연대의 정신을 이어 나가는 데도 필요하다고 판단했다”며 “이재명 정부의 성평등가족부장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께, 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다”고 밝혔다.

계속해서 “대통령께서 저를 믿고 큰일을 맡겨주셨던 믿음에 감사드리고, 소임을 미처 다해내지 못해 송구하다”며, “초심으로 돌아가 저를 돌아보고, 겸허하고 성숙한 자세로 의정활동에 매진하겠다”고 말했다.

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