중부 지방 구름 많고 충남권에 빗방울…당분간 일교차 커 [오늘날씨]

월요일인 14일은 중부 지방에 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.

지난 9일 서울 종로구 열린송현녹지광장에 코스모스가 활짝 피어있다. 뉴스1

이날 기상청에 따르면 오전에는 세종과 충남 내륙에서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

경기도와 그 밖의 충청권, 전북, 전남 내륙, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침부터 오후 사이 충남권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비가 내리는 곳에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있으니, 교통안전 등에 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

당분간 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 크게 나타나겠다.

오전 5시 현재 기온은 서울 19.7도, 인천 21.0도, 수원 18.5도, 춘천 16.7도, 강릉 21.1도, 청주 19.0도, 대전 17.4도, 전주 18.1도, 광주 19.1도, 제주 22.5도, 대구 22.5도, 부산 23.1도, 울산 21.5도, 창원 21.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 26도, 강릉 25도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 27도, 광주 28도, 대구 29도, 부산 30도, 제주 28도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.

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