외식업 식재료비·인건비 비중 첫 70% 돌파…수익성 '빨간불'

국내 일반음식점의 매출에서 식재료비와 인건비가 차지하는 비중이 2024년에 처음으로 70%를 넘어선 것으로 나타났다.



외식업계에서 이른바 '프라임 코스트'(기초 원가)라고 부르는 식재료비·인건비의 합계가 통상 안정적인 운영기준으로 여겨지는 매출의 60% 안팎을 크게 웃도는 것이다.

지난 11일 서울의 한 먹자골목의 모습. 연합뉴스

14일 연합뉴스가 농림축산식품부와 한국농촌경제연구원(KREI)이 2016년부터 매년 발간하는 '외식업체 경영 실태 조사 보고서'를 시계열로 분석한 결과 일반음식점의 식재료비·인건비 비중은 2015년 58.8%에서 2024년 71.6%로 12.8%포인트(p) 상승했다.



이 비중은 코로나 팬데믹 위기가 확산하기 시작한 2019년 63.6%에서 2020년 66.1%, 2021년 66.7%, 2022년 66.8%, 2023년 69.8%, 2024년 71.6%로 5년 연속 상승했다.



특히 70%를 넘어선 것은 관련 조사가 시작된 이래 2024년이 처음이다. 2024년 수치가 현재 최신 자료다.



평균 식재료비는 2015년 5천873만원에서 2024년 1억377만원으로 9년 새 약 1.8배로 증가했다.



이에 따라 매출에서 식재료비가 차지하는 비중은 2023년 40.4%로 처음 40%를 넘어선 데 이어 2024년엔 40.7%로 역대 최고치를 기록했다.



평균 인건비는 같은 기간 2천873만원에서 7천898만원으로 2.7배로 늘었다.



반면 같은 기간 외식업체의 평균 매출은 1억4천883만원에서 2억5천526만원으로 약 1.7배로 증가하는 데 그쳤다.



식재료비와 인건비 증가 속도가 매출 증가세를 웃돌면서 수익성도 악화했다.



일반음식점의 영업이익률은 2022년 11.6%에서 2023년 8.9%로 떨어지며 10%대가 무너졌고, 2024년 8.7%로 더욱 낮아졌다.



영업이익률이 2015년에 25.4%였던 것과 비교하면 9년 만에 3분의 1 수준으로 낮아진 셈이다.



외식업계에서는 식재료비·인건비 비중이 매출의 60% 안팎으로 유지해야 비교적 안정적인 운영이 가능하며, 65%를 넘어서면 임차료·공과금·카드 수수료·마케팅비 등 나머지 영업비용을 감당하기 어려워진다고 본다.



나아가 비중이 70%를 넘으면 매출의 30% 안팎만 남아 고정비와 세금, 금융 비용 등을 제외할 경우 실제 이익이 거의 없을 수 있다.



김승일 한국외식업중앙회 상생협력팀장은 "식재료비·인건비 비중이 70%를 넘는다는 것은 가게 주인들의 실질적인 평균 이윤이 거의 없다는 의미"라며 "다수의 자영업자가 사실상 적자 상태에 놓였다고 볼 수 있다"고 말했다.



기후 위기와 전쟁 등으로 식재료 물가가 급등하고 지난해 시간당 최저임금이 1만원을 넘어서면서 인건비도 상승세지만, 과당 경쟁 탓에 비용 증가분을 음식값에 충분히 반영하지 못해 식재료비·인건비 비중이 높아졌다는 분석도 제기된다.



김 팀장은 "최근 유행이나 인기 메뉴를 너도나도 따라 하는 과당 경쟁이 겹쳐 매출을 나눠 갖는 구조도 문제"라며 "창업 교육 요건을 강화하는 등 외식업의 과당 경쟁을 줄이기 위한 진입 규제도 필요하다"고 제언했다.



세종대 이희찬 명예교수는 "자영업자의 고충을 해결하려면 자영업 쏠림을 막는 대책과 함께 식재료 유통망 개선, 주휴 수당 등의 인건비 기준을 외식업 현실에 맞게 조정하는 논의가 우선돼야 한다"고 말했다.

<연합>

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