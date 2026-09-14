트럼프 "아일랜드 위스키 10% 관세 철폐"

도널드 트럼프 미국 대통령이 아일랜드산 위스키에 부과하는 10% 관세를 철폐하겠다고 밝혔다.

13일(현지 시간) AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 아일랜드에 있는 자신 소유의 골프장에서 열린 아일랜드 오픈 골프대회 시상식에서 “미국을 대표해 아일랜드산 위스키에 대한 관세를 없애겠다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 골프 선수들을 포함해 많은 사람이 관세 철폐를 요청했다면서 “모두가 나를 계속 귀찮게 했다”고 농담했다.

이번 발표는 대회 폐막식에서 예고 없이 나왔다. 현장에 있던 관중들은 큰 환호와 휘파람으로 화답했다.

아일랜드산 위스키에는 현재 유럽연합(EU)에서 수입되는 대부분의 제품에 적용되는 10%의 기본 관세가 부과되고 있다. 해당 관세율은 지난 7월 기존 15%에서 10%로 인하됐다.

트럼프 대통령은 지난 5월 스카치위스키와 북아일랜드에서 생산된 주류 등 일부 영국산 위스키에 부과했던 관세를 철폐한다고 발표했다.

아일랜드위스키협회는 지난 5월 미국 내 아일랜드산 제품 취급 기업의 부담을 덜고 소비자들의 불확실성을 해소할 수 있다며 관세 철폐를 촉구한 바 있다.

다만 아일랜드산 위스키에 대한 관세 철폐 시점과 구체적인 적용 절차는 공개되지 않았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지