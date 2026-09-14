러, 폴란드 2㎞ 앞 공습…영국·스웨덴 전 총리 탄 열차 맞을뻔

러시아가 폴란드에 가까운 우크라이나 서부의 철도 시설을 공습했다.



이번 공습으로 영국과 스웨덴 전직 총리가 탄 열차가 공격받을 뻔했다는 주장도 제기됐다.

13일(현지시간) 우크라이나와 폴란드 국경 근처 역에서 러시아 드론 공격으로 손상된 기관차. AP연합뉴스·우크라이나 우크잘리즈니차 철도회사 보도실 제공

러시아 국방부는 13일(현지시간) 성명에서 "유럽 국가로부터 군사 화물을 운송하는 우크라이나 서부의 철도 인프라 시설을 타격했다"고 밝혔다.



우크라이나 오데사의 군수품 물류센터와 변전소, 미콜라이우의 변전소 등도 공중발사 정밀유도무기와 공격용 드론으로 공습했다고 러시아 국방부는 말했다.



이와 관련해 우크라이나 당국에 따르면 이날 오전 우크라이나에서 폴란드로 이어지는 야호딘-도로후스크 국경에서 불과 2㎞ 떨어진 볼린 지역이 공습당했다고 우크라이나 일간 키이우포스트가 보도했다.



공습 여파로 바르샤바로 향하던 여객열차의 기관차가 파손됐고, 주유소에 화재가 발생해 화물트럭으로 불이 옮겨붙었다. 또 국경검문소 시설은 직접 피해를 보지는 않았지만 공습 경보가 발령된 동안 검문소 운영이 중단돼 여행객들이 대피했다.



이와 관련해 스웨덴 총리를 지낸 칼 빌트는 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "우리 열차는 아니었지만 국경 통과 지점에서 우리 뒤를 따르던 열차가 공격당했다"며 "드론이 접근하자 승객들은 대피했고 다친 사람은 없었다"고 전했다.



빌트 전 총리와 같은 기차에 탑승 중이던 보리스 존슨 전 영국 총리도 인스타그램을 통해 이번 공격이 "무차별적이고 무의미한" 행위였다고 비난했다. 이들은 우크라이나 수도 키이우를 방문하고 돌아가던 길로 알려졌다.



우크라이나 철도당국은 "러시아의 공격 위협이 계속되면서 실시간으로 열차 운행 일정이 조정됐고, 당초 예정보다 일찍 출발한 이 '외교 열차'가 러시아 드론의 원래 표적이었을 가능성이 있다"고 지적했다고 로이터 통신이 보도했다.



라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 이날 상황을 러시아의 "긴장 고조" 행위라고 비난했다.



안드리 시히바 우크라이나 외무장관은 이날 "푸틴의 테러가 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO·나토)의 문을 직접 겨냥했다"며 "러시아의 야만인들이 여러분 문 앞까지 왔다"고 말했다.

<연합>

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