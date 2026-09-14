정창수 강북구청장 “북한산 ‘웰니스 관광’ 연계로… 전통시장·골목상권 살릴 것” [서울 구청장에 묻다]

“예산 잘 쓰는 법은 쥐어짜서 남기는 게 아니라 필요한 곳에 적절하게 배분해 성과를 내는 거죠.”



정창수 서울 강북구청장은 이같이 말하며 “예산 제대로 쓰는 구청장이 될 것”이라고 강조했다. 나라살림연구소장을 지낸 ‘예산 전문가’ 정 구청장이 특히 강조하는 것은 ‘실용’이다. 그는 최근 세계일보와 만나 “폭염 대책으로 일회용 생수를 나눠 주는 사업이 있는데 2억원이 넘게 들어가더라”며 “당장 얼음 정수기로 교체하도록 했다. 이를 통해 비용이 반 이상 줄어들었고 이렇게 남는 돈은 다른 곳에 쓸 수 있게 된다”고 설명했다.

정창수 서울 강북구청장은 “정책은 숫자에서 시작한다”며 “한정된 예산과 행정력을 주민에게 가장 필요한 곳에 집중할 것”이라고 말한다. 강북구 제공

구청장이 된 후 강북구의 예산 실태를 어떻게 평가하냐는 질문에 정 구청장은 “자치구 자체가 구조적으로 예산이 좋을 수가 없다”고 답했다. 그는 “기본 재산세가 자치구 세입의 대부분인데 아무래도 아파트가 적은 강북구는 세입이 적을 수밖에 없다”며 “그럼에도 이 돈을 어떻게 쓰느냐가 더 중요한 일”이라고 부연했다. 그러면서 “강북의 경우 예산을 안 쓰는 것을 미덕으로 삼았던 측면이 있는데 이것들이 결국은 낙후된 거주환경으로 귀결됐다”고 말했다.



강북구 재정자립도는 15.14%로 서울 25개 자치구 가운데 23위다. 반면 65세 이상 인구 비율은 27%로 서울 자치구 가운데 가장 높아 재원에 분명한 한계가 있는 구조다. 그러나 정 구청장은 “이런 때일수록 한정된 예산을 어디에 집중하고, 얼마만큼의 성과로 연결하느냐가 행정의 역량”이라고 강조했다. 예산 전문가로 쌓아온 경험과 전문성이 강북구 재정에 어떤 변화를 가져올지 기대되는 대목이다.



정 구청장은 자치구 예산이 가장 크게 쓰여야 할 곳으로 공공시설 등 인프라 확충을 꼽았다. 공공 인프라가 구민 삶의 질과 직결되고 구민 자존감에도 영향을 준다는 생각이다. 그는 “구민들을 만나보면 왜 강북에는 도서관도 복지관도 없냐는 푸념을 하더라”며 “재원이 부족한 상황이지만 인프라 확충에 초점을 맞추고 임기 내에 착공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.



민선 9기 첫 결재는 ‘강북구 지역경제 살림 기본계획’이었다. 지역경제 활성화를 최우선 과제로 삼아 주민의 삶을 안정시키고 구의 미래 성장 기반을 만들어 나가겠다는 의미가 담겼다. 정 구청장은 “전통시장이나 개별 점포를 단편적으로 지원하는 데 그치지 않고 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높이고 강북구만의 특화산업을 육성하는 한편 지역상권이 스스로 성장할 수 있는 선순환 구조를 만들기 위한 종합계획”이라고 설명했다. 구는 이를 위해 활력 있는 전통상권 조성, 강북형 특화산업 육성, 지역경제 선순환 체계 구축 등 3대 추진전략과 16개 사업을 추진할 계획이다.



중장기적으로는 지역경제 살림의 범위를 구가 가진 자연·문화· 관광 자원까지 확장해 나갈 계획이다. 특히 웰니스 관광은 강북구가 충분한 경쟁력을 갖고 있다고 정 구청장은 자신했다. 그는 “강북구에는 서울을 대표하는 자연자원인 북한산이 있고, 북서울꿈의숲과 우이천을 비롯한 쾌적한 자연환경과 역사·문화 자원, 전통시장과 특색 있는 골목상권이 가까이 연결돼 있다”며 “도심에서 멀리 벗어나지 않고도 산림과 휴식, 건강, 문화 체험을 함께 누릴 수 있다는 점은 다른 지역과 차별화되는 강북구만의 강점”이라고 설명했다. 구는 북한산 일대를 ‘북한산 치유관광특구’로 브랜드화해 북한산을 찾는 방문객의 발길이 지역의 명소와 전통시장, 골목상권으로 자연스럽게 이어지도록 할 방침이다.



정 구청장은 민선 9기 강북구정의 핵심 키워드로 하나만 꼽는다면 “주민 행복”이라고 답했다. 그는 “주민 한 분 한 분이 ‘강북구에 살아서 행복하다’라고 말할 수 있는 도시, 강북구민이라는 사실이 자부심이 되는 도시를 만드는 것이 가장 중요한 목표”라며 “이 목표를 이루기 위해 구정 운영은 ‘소통·실용·성과’라는 원칙에 따라 이끌어 갈 것”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지