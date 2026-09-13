김정관 “대미 투자 2000억弗 안 넘을 것”

한·미 간 대미투자 협상이 막바지로 접어든 가운데 김정관 산업통상부 장관이 한국의 대미투자 규모가 당초 합의한 2000억달러 선을 넘지 않을 것이라고 강조했다. 협상과정에서 미국의 압박이 강화된 것으로 알려진 가운데 김 장관이 양국 선(先) 합의를 다시금 강조한 것으로 최종 협상 결과가 주목된다.

대미투자협상 마무리차 방미했던 김정관 산업통상부 장관이 13일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국, 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

주말 동안 미국을 방문해 하워드 러트닉 미국 상무장관과 대미투자 관련 논의를 벌인 김 장관은 13일 저녁 인천국제공항으로 귀국, 취재진과 만난 자리에서 “(전략적) 투자한도 2000억달러, 연간 200억달러 한도는 당초 미국과 합의할 때 정한 내용대로 지켜질 것”이라면서 “이를 초과하는 일은 없을 것으로 생각한다. 양측 간 합의한 사항”이라고 말했다.

정부는 지난해 미국의 대(對)한국 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 조선 분야에 1500억달러, 전략적 투자 분야에 2000억달러 등 총 3500억달러의 대미투자를 약속한 바 있다. 양측이 합의한 한국의 연간 투자 상한액은 200억달러였다.

김 장관의 이날 발언은 대미투자 프로젝트의 구체적인 안을 놓고 벌어지는 양국 간 협상과정에서 2000억달러 상한선이 넘어갈 수 있다는 관측이 제기된 것에 대한 반응이다. 양국은 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소(220억달러) 및 대형 원전 8기 건설 투자(1200억달러), 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업(670억달러) 투자 등을 놓고 협상 중인 것으로 알려졌는데, 해당 사업 투자가 미국 측 요구대로 이뤄질 경우 2000억달러 상한선을 넘을 것으로 예상된다. 김 장관은 구체적인 투자 사업 확정 여부에 대해선 “구체적 발표를 말씀 드리기는 여의치가 않은 점을 양해해 달라”고 했다.

김 장관은 아직 협상이 진행 중인 점을 강조하면서 이번 주 중 타결 가능성을 예고했다. 이번 주안을 협상 목표로 삼고 타결이 될 경우 발표까지 노력해 보겠다는 언급이다. 김 장관은 “많은 쟁점들에 협상에 근접한 것은 사실이나 몇 가지 이슈는 남아 있다”며 “내부 절차를 거쳐서 이번주 초에 화상회의 등을 통해 협의할 예정”이라고 했다. 그는 “마지막 ‘사인’을 할 때까지는 쟁점이 남아 있는 것”이라고도 말했다.

정치권에서는 정부가 17일쯤에 국회에 대미투자 첫 사업과 세부 내용을 보고한 뒤 이르면 18일 업무협약(MOU)에 서명하고 9월 말경에 첫 송금이 이뤄질 것이라는 관측이 있어 왔다.

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