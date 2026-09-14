끝내 사죄·증언 한마디 없이… ‘신군부 핵심’ 정호용 前 특전사령관 사망

1980년 5·18민주화운동 당시 광주 시민군에 대한 무자비한 유혈진압에 관여했던 정호용 전 특전사령관이 13일 사망했다. 향년 94세.

정 전 사령관은 전두환·노태우 전 대통령과 육군사관학교 11기 동기로 군 사조직 하나회 핵심 인물이었다. 1979년 12·12 군사반란에 가담한 정 전 사령관은 그해 12월13일 육군 특전사령관에 임명됐다. 1980년 5월 전남도청을 사수하던 시민군에 대한 무력 진압에 투입된 3·7·11공수여단이 정 전 사령관의 예하 부대였다.

정 전 사령관은 당시 전두환 보안사령관, 노태우 수도경비사령관, 이희성 계엄사령관, 황영시 계엄부사령관과 함께 5·18 무력 진압의 주요 지휘·의사결정 책임선상에 있던 ‘신군부 핵심 5인’ 중 한명이었다. 이후 제5공화국에서 육군참모총장을 거쳐 육군 대장으로 예편한 뒤 내무부·국방부 장관을 지냈다.

1988년 민주정의당 소속으로 제13대 국회의원에 당선됐으나 5공 청산 여론 속에 이듬해 12월 의원직을 사퇴했다. 1992년 총선에서 같은 지역구에 무소속으로 출마해 당선됐다. 그는 이후 12·12와 5·18 사건으로 전·노 전 대통령과 함께 재판에 넘겨졌고 1997년 대법원에서 징역 7년이 확정됐다.

같은 해 특별사면됐지만 사법적 판단 이후에도 5·18에 대한 책임 인정이나 피해자들을 향한 공식적인 사죄는 없었다. 정 전 사령관은 5·18 당시 광주에 투입된 공수부대가 계엄사령부 등 다른 작전 지휘계통에 배속돼 있었기 때문에 특전사령관인 자신에게는 광주 진압 작전을 지휘할 권한이 없었다는 입장을 줄곧 유지했다. 하지만 이후 5·18진상조사위 조사 과정에서 1980년 5월 20일부터 27일까지 네 차례에 걸쳐 81시간가량 광주에 머문 사실이 확인됐다.

2021년 노태우·전두환 전 대통령, 2022년 황영시·이희성 전 사령관에 이어 정 전 사령관까지 신군부 핵심 5인이 잇따라 숨지면서 5·18에 대한 신군부의 의사결정 과정과 수뇌부의 개입 정도, 행방불명자 소재 등은 이제 기록과 자료를 통해서만 의존할 수밖에 없게 됐다. 박강배 5·18기념재단 상임이사는 “발포 지휘체계와 행방불명자 소재 등 아직 규명되지 않은 과제를 기록과 자료를 통해 끝까지 밝혀내야 한다”고 말했다.

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