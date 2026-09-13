印尼 여객선 전복… 최소 6명 사망·130명 실종

승객과 승무원 243명을 태우고 인도네시아 자바해를 운항하던 여객선이 악천후로 전복돼 최소 6명이 숨지고 130명이 실종됐다. 13일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 인도네시아 국가수색구조청은 이날 여객선 ‘비르고 트랜스포트 8호’ 사고로 6명이 숨지고 130명이 실종됐으며 107명이 구조됐다고 밝혔다. 초기 사망자는 1명으로 알려졌으나 이후 구조대원들이 수색하는 과정에서 시신 5구가 추가로 발견됐다. 사고 선박에는 승객 213명과 승무원 30명 등 모두 243명이 타고 있었다.

이 여객선은 전날 오전 10시13분(한국시간 낮 12시13분)쯤 동자바주 수라바야를 출발해 남칼리만탄주 반자르마신으로 향하던 중 악천후를 만났다. 선장은 선사 측에 선체가 기울고 있다고 알린 뒤 이날 오전 2시쯤 연락이 끊겼다.

구조 생존자 긴급 이송 13일(현지시간) 인도네시아 자바해에서 243명이 탑승한 여객선이 전복돼 130명이 실종되고 6명이 사망한 가운데, 현지 구조대가 남칼리만탄주 반자르마신 항구에 도착한 생존자를 병원으로 이송하고 있다. 반자르마신=AP연합뉴스

선박의 마지막 위치는 목적지인 반자르마신에서 약 150㎞ 떨어진 자바해 해상으로 파악됐다. 두디 푸르와간디 인도네시아 교통장관은 기자회견에서 “헬리콥터로 확인한 결과 선박은 전복됐지만 완전히 침몰하지는 않았다”며 “오후 3시 현재도 뒤집힌 채 수면에 떠 있었다”고 말했다.

구조 당국은 선박과 헬리콥터를 투입해 실종자 수색을 벌이고 있다. 그러나 사고 해역에 최고 2.5m 높이의 파도가 일면서 구조대의 현장 접근에도 어려움을 겪고 있다. 현지 수색구조 책임자는 “길이 40m에 이르는 구조선조차 위험할 정도로 선박 운항이 매우 어려운 상황”이라고 설명했다.

구조 당국은 반자르마신 트리삭티 항구에 현장 지휘본부를 설치하고 의료진과 구급차를 배치했다. 항구에는 탑승자 가족과 지인 수십명이 모여 구조자 명단이 갱신되기를 기다리고 있다.

1만7000여개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 선박이 주요 교통수단으로 이용되지만, 느슨한 안전 규정과 변덕스러운 기상 여건 등으로 해상 사고가 빈번하게 발생한다. 지난 7일에는 반텐주 아낙 크라카타우 화산 인근 해상에서 현지·외국 언론사 기자 5명을 포함해 8명이 탄 쾌속정이 실종돼 당국이 수색 작업을 벌이고 있다.

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