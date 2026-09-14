“문 닫힌 날에도 간송미술관 간다”…주요 전시 VR로 상시 관람

간송미술관 VR 투어. 네이버

그동안 정기 전시 기간에만 제한적으로 관람할 수 있었던 간송미술관을 이제 온라인에서 언제든 둘러볼 수 있게 됐다.

미술관 건물과 주요 소장품을 가상현실(VR)로 구현해 실제 전시관을 걷듯 작품을 감상할 수 있는 서비스가 공개됐다.

네이버의 선행기술 연구개발 자회사 네이버랩스와 간송미술문화재단은 최근 간송미술관의 주요 전시 공간과 소장품을 가상현실로 둘러볼 수 있는 ‘간송미술관 VR투어’ 서비스를 선보인다고 밝혔다.

국내 최초의 사립미술관인 간송미술관은 그동안 봄·가을 정기 전시 기간에만 제한적으로 문을 열어왔다.

이번 서비스로 이용자는 PC와 모바일을 통해 시간과 장소에 관계없이 미술관 내부를 둘러볼 수 있다. 실제 전시관 동선을 따라 이동하면서 유물을 감상하고 작품에 대한 상세 해설도 확인할 수 있다.

VR 공간에는 실제 미술관에 전시되지 않은 유물도 담겼다.

네이버랩스는 간송미술관의 전시 공간인 보화각과 ‘문화보국’ 전시 출품작 등을 디지털트윈 기술로 구현했다.

특히 오랜 기간 간송미술관 정문을 지켰던 청대 석사자상도 디지털 공간에서 다시 만날 수 있다. 이 석사자상은 지난 7월 중국에 기증돼 현재 미술관 현장에서는 볼 수 없지만, 디지털 데이터로 영구 보존·복원해 VR 공간에 구현했다.

야외에 있어 직접 관람하기 어려웠던 괴산팔각당형부도와 석조팔각승탑 등도 가상공간에 배치했다.

제작 과정에는 전문 스캐너 장비 없이 스마트폰 카메라만으로 정밀한 3차원(3D) 매핑을 수행하는 네이버랩스의 비전 기술이 활용됐다. 이를 통해 기존 방식보다 제작 비용과 공정을 크게 줄였다는 게 네이버랩스의 설명이다.

네이버랩스는 그동안 자체 공간지능 기술을 문화유산 분야에 접목해 왔다.

2022년 국립중앙박물관에 도입한 증강현실(AR) 내비게이션을 비롯해 여러 장의 사진만으로 입체 장면을 재구성하는 신세시스(NVS) 기술 기반의 네이버지도 플라잉뷰3D 등이 대표적이다.

이동환 네이버랩스 비전그룹 리더는 “소중한 문화유산을 공간지능 기술을 통해 디지털 공간에 담아내 누구나 제약 없이 감상할 수 있게 했다”며 “앞으로도 현실의 공간과 사물을 디지털로 잇는 기술을 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

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