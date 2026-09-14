롯데, KAIST에 첨단 R&D거점 마련

롯데가 100억원을 출연해 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 연구개발(R&D) 거점을 마련했다. 바이오와 탄소중립, 첨단식품·헬스케어 등 미래 기술을 공동 연구하고 성과를 그룹 사업으로 연결한다는 구상이다.

롯데는 지난 11일 대전 카이스트 본원에서 ‘롯데 × KAIST R&D센터’ 준공식(사진)을 열었다고 13일 밝혔다. 행사에는 신동빈 롯데 회장과 배충식 카이스트 총장, 생명화학공학과 교수진 등이 참석했다. 카이스트는 연구 인프라 조성과 산학협력 발전을 지원한 공로로 신 회장에게 감사패를 전달했다.



R&D센터는 롯데가 지원한 건축 기부금 100억원과 카이스트 자체 기금으로 조성됐다. 지하 1층∼지상 6층, 연면적 4298㎡ 규모로 원천 연구부터 실험, 시제품 제작, 기술사업화까지 한곳에서 수행할 수 있도록 했다. 센터에서는 바이오 지속가능성과 탄소중립 에너지·소재·공정, 첨단식품·헬스케어 등 3개 분야를 중심으로 연구가 진행된다. 시스템대사공학과 바이오연료·플라스틱, 그린수소, 신재생에너지, 배터리 등이 주요 연구 대상이다. 연구 과정에는 인공지능(AI)을 활용해 개발 속도를 높일 계획이다.



신 회장은 “R&D센터가 학교와 기업의 경계를 넘어 더 큰 가능성을 만들어 나가는 산학협력의 거점으로 자리 잡기를 기대한다”며 “교수진과 학생들이 실패를 두려워하지 않고 자유롭게 연구하고 도전할 수 있도록 롯데가 든든한 동반자로 함께하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지