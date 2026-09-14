네팔 터널서 9일 버틴 생존자“가족 떠올리고 흙탕물 마시면서 버텨”

“대부분 시간 눈을 감고 있었어요. 흙탕물이나 바위에 스며 나온 물을 마시며 버텼어요.”

지난달 26일 네팔과 중국 국경 히말라야 산악지대에서 발생한 대홍수 당시 바그마티주의 트리슐리 3A 수력발전소 터널에 갇혔다 9일 만에 구조된 산제이 사(30)는 당시 상황에 대해 “터널 내부 구조를 훤히 알고 있었지만 홍수로 구조가 완전히 달라져 도움이 되지 않았다”고 전했다.

네팔 대홍수로 수력발전소 터널에 갇힌 지 9일 만에 구조돼 생환한 산제이 사(왼쪽)가 퇴원한 뒤 아내와 딸과 함께 휴대전화로 사진을 찍고 있다. 카트만두=로이터연합뉴스

사는 12일(현지시간) 로이터통신과 인터뷰에서 “홍수가 닥치기 직전 발전소 위층으로 올라갔다”며 “6층에 도착했을 때 아래쪽에서 물이 밀려들기 시작했고 거센 물과 기압에 휩쓸렸다”고 설명했다. 그는 “처음에는 터널 안에서 이곳저곳으로 움직였지만, 오히려 더 위험한 곳에 갇힐 수도 있다고 판단한 뒤부터는 한자리에 계속 머물렀다”고 말했다. 깜깜한 터널 내부에서 포기하고 싶을 때마다 ‘혼자가 아니다’로 되뇌이며 가족을 떠올리며 버텼다. 결국 그는 구조대에 의해 다시 빛을 볼 수 있었다. 사는 수도 카트만두의 육군병원에서 치료 후 현재 퇴원한 상태다.

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