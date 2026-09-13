“김민석 발언 모욕적”… 혁신당, 독자 세력화 속도

경쟁력 운운하며 지분나누기 언급”
혁신당, 조국 평택지역위원장 선정
조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 더불어민주당 김민석 대표의 연대·통합 구상을 두고 “우당(友黨)에 모욕적”이라며 공개 반발했다. 민주당이 합당·연대의 원칙으로 ‘경쟁력’을 내세우며 “지분을 놓고 나누는 시대는 지났다”고 하자 조 원장은 애초 지분을 요구한 적도 없다며 “허수아비 때리기”라고 맞받았다. 혁신당은 조 원장을 평택시 지역위원장으로 선정하며 독자 행보에도 속도를 냈다.
조 원장은 13일 SNS에서 김 대표가 전날 민주당 평택을 지역위원회 사무실 개소 행사에서 밝힌 연대·통합 방침을 문제 삼았다. 그는 “민주당의 제안도, 지분 논의도 없었다”며 “혁신당은 머리 숙이고 입 닫고 들어오면 받아는 주겠다는 취지로 읽힌다. 어깨 걸고 싸웠던 우당을 향해 그런 표현을 써야 했는가”라고 했다.
같은 행사에서 민주당 송영길 의원이 6·3 평택을 국회의원 재선거를 거론하며 조 원장이 “‘국힘 제로’를 만들겠다고 했지만 ‘민주당 제로’를 만들고 갔다”고 비판한 데 대해서도 맞섰다. 조 원장은 민주당의 후보 단일화 거부를 패배 원인으로 지목했고, 송 의원의 “진짜 코어 지지층” 발언에는 “‘친박 감별사’가 ‘친명 감별사’로 부활한 느낌”이라고 직격했다.
혁신당 정춘생 사무총장은 양당 간 비공개 회동이나 전화 접촉은 없었다며 “당은 작지만 자존심이 작지는 않다”고 말했다. 혁신당은 조 원장을 평택시 지역위원장으로 선정했으며 14일 당무위원회 인준 등을 거쳐 확정할 예정이다. 정 사무총장은 내년 재보궐선거에 후보를 내겠다는 방침도 밝혔지만, 조 원장의 직접 출마 여부에 대해서는 구체적으로 답하지 않았다.
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