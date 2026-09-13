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추미애, 李 대통령 향해 작심 비판…“왜 내란세력에 전전긍긍하나”

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수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

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민주화추모제서 검찰개혁 후퇴 직격…“한동훈과 한 배 탄 중수청장 지명은 모순”

추미애 경기도지사가 이재명 대통령의 검찰개혁 방향성과 국정 운영 기조를 겨냥해 “내란세력을 징벌해야 할 대통령이 왜 그들에게 업혀 전전긍긍하느냐”며 작심 발언을 쏟아냈다. 집권 여당 소속 광역단체장이 대통령의 행보를 정면으로 비판하면서 파장이 일고 있다.

 

추 지사는 12일 경기 남양주시 모란공원에서 열린 ‘2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제’에 참석해 준비된 원고 없이 “민생을 옥죄는 검찰 세력이 수사권과 기소권을 쥐고 사건을 왜곡하는 모순을 해결하지 않고는 진정한 민주화를 이룰 수 없다”는 취지로 가감 없이 본인의 생각을 밝혔다.

 

추미애 경기도지사가 12일 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 추모사를 하고 있다. 경기도 제공
추미애 경기도지사가 12일 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 추모사를 하고 있다. 경기도 제공

초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보로 검찰 출신 김지용 변호사가 지명된 점을 지적하며 “한동훈과 한 배를 탔던 인물을 그 자리에 앉히는 것이 어떻게 나라를 바꾸고 주권자의 뜻을 섬기는 민주화겠냐”고 꼬집었다.

 

그러면서 이 대통령을 직접 언급하며 “소임을 다하지 못했고 이곳에 와야 하며 빌어야 된다”고 쓴소리를 했다. 그는 “사람들이 힘을 모아서 내란을 극복하고 선거 민주주의를 일으켜 세웠으며 내란세력이 훔쳐 갈 뻔했던 헌법 질서를 돌려세웠다. 그렇다면 대통령은 이들 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것인가, 왜 민주영령들을 과거처럼 취급하는 것인가”라고 직격했다. 

 

추 지사는 “지자체장이 아닌 이 시대를 살아가는 한 양심으로서 이 자리에 섰고, 제 소임을 다하지 못해 영령들께 송구하다”고 덧붙였다.

 

추 지사는 앞서 10일에도 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 비슷한 입장을 밝힌 바 있다. 그는 이 대통령의 지지율 하락 원인을 검찰개혁 기조 후퇴에 따른 지지층의 신뢰 상실 탓이라고 잘라 말했다.


수원=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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