서강준 "낮 12시에 일어나…새벽 4~5시에 자"

배우 서강준이 하루 일과를 공개했다.

12일 웹예능 '핑계고'에는 서강준과 안은진이 출연했다.

서강준, 안은진. 유튜브 캡처

서강준은 자신의 루틴에 대해 "낮 12시에 일어난다. 새벽 4~5시에 자서 한 11~12시에 일어나서 샐러드를 바로 시킨다"고 했다.

이어 "배달이 오는 동안 씻고 샐러드가 오면 샐러드를 먹는다"고 했다.

그는 "그걸 먹고 운동을 바로 간다. 1시간 반 정도 운동을 하고, 돌아온다. TV도 보고, 유튜브도 보고, 가끔 책도 본다"고 했다.

안은진은 서강준이 경제, 세계 경제, 증시, 다큐 등의 주제를 즐겨본다고 했다.

서강준은 "시사, 그런 거 많이 본다"고 했다.

이후 지석진이 외계인 콘텐츠에 대해 언급하자, 서강준은 "제 버킷리스크가 죽기 전에 외계인이 커밍아웃을 하는 것"이라고 했다.

그러면서 "미국 국방부랑 만나는 그런 장면을 보고 싶다"고 했다.

서강준과 안은진이 주연을 맡은 KBS 2TV 토일 드라마 '너 말고 다른 연애'는 같은 날 첫 방송했다.

<뉴시스>

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