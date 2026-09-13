조국, ‘합당 경쟁력’ 거론 김민석에 “지분 요구 없었다…모욕적”

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 혁신당과의 연대·합당 원칙으로 경쟁력을 제시한 더불어민주당 김민석 대표의 발언에 “모욕적”이라며 반발했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 뉴스1

조 원장은 13일 페이스북에 “김민석 민주당 대표가 조국이나 조국혁신당이 공식적, 비공식적으로 지분을 요구한 것처럼 만들었다”며 “상대가 그런 주장을 한 적이 없음에도 있는 것처럼 규정하고 공격하는 전형적인 ‘허수아비 때리기’ 공격”이라고 밝혔다.

앞서 김 대표는 전날 경기 평택을 지역위원회 ‘오픈데이’ 행사에서 “사회민주당, 진보당, 기본소득당 같은 정당과 연대할 것이고, 조국혁신당과는 합당의 길을 갈지, 연대의 길을 갈지 논의해서 결정할 것”이라고 말했다.

이어 “합당하든 연대하든 대원칙은 경쟁력”이라며 “어떤 지분을 놓고 나누는 시대는 지났다. 그것은 구정치”라고 했다. 그러면서 “우리 정당과 다른 당이 연대를 해도 경쟁력으로 단일화가 될 것이며, 당내에서도 경쟁력으로 후보가 될 것”이라고 강조했다.

이에 조 원장은 “김민석 대표 체제 출범 후 민주당에서 합당이건 연대건 어떠한 논의 제안이 없었다. 따라서 ‘지분’ 요구도 논의도 없었다”며 “김 대표가 말하는 ‘경쟁력 중심의 연대와 통합’의 의미가 무엇인지 알 수가 없다”고 반박했다.

조 원장은 “조국혁신당(사람들)의 ‘경쟁력’이 약하니, 조국혁신당(사람들)은 머리 숙이고 입 닫고 들어오면 받아는 주겠다는 취지로 읽힌다. 모욕적”이라며 “내란과 대선 과정에서 어깨걸고 싸웠던 우당을 향해 그런 표현을 써야 했는가”라고 했다.

이어 “윤석열 탄핵, 검찰개혁, 정치개혁, 부동산개혁 등에서 조국혁신당은 선봉에 섰고, ‘경쟁력’에서도 우위였다”며 “앞으로 조국혁신당은 신장식 대표를 필두로 하여 계속 ‘경쟁력’을 키워나갈 것”이라고 덧붙였다.

조 원장은 평택을 재선거 결과와 관련해 자신을 비판한 민주당 송영길 의원의 주장에도 반박했다. 송 의원은 전날 행사에서 조 원장을 겨냥해 “갑자기 민주당 험지라고 해서 ‘국힘 제로’를 만들겠다고 오신 분이 있었는데 나와서 ‘민주당 제로’를 만들고 갔다”고 말했다.

이에 조 원장은 “평택을에서 ‘국힘 제로’가 이뤄지지 못한 것은 당시 민주당과 김 후보가 단일화를 거부했기 때문”이라며 “송 의원은 혁신당이 후보를 내지 말거나, 후보 낸 후 자진 사퇴하는 것만이 옳다고 생각하고 있는 모양”이라고 주장했다. 그러면서 “민주사회 정당정치에서 가당치 않은 놀부 심보”라고 비판했다.

조 원장은 “나와 조국혁신당, 여전히 이재명 정부의 성공을 바라고 제5기 민주정부의 창출을 바라고 있다. 그런데 민주당 대표와 지도급 인물들은 어떻게 하면 이재명 대통령·정부 지지층을 갈라치고, 우당인 조국혁신당을 조롱하고 견제하고 밀어내는 데 급급하다”고 했다.

이어 “집권 여당으로서 국정과제 완수와 민생 회복에 집중하고, 진영의 단결에 도움 되는 발언만 하길 바란다”고 덧붙였다.

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