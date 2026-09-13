국힘, 용혜인 사퇴에 “李대통령 사과해야…다음은 김승원”

국민의힘은 13일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 장관직 자진 사퇴를 두고 “장관보다 조직을 선택한 ‘좌파 카르텔’의 결정”이라며 공세를 이어갔다.

장동혁 대표는 이날 용 후보자 사퇴 기자회견 직후 페이스북을 통해 “용 후보자는 장관직을 버리고 비례대표 의원직 유지를 선택했다”며 “본인 결정이 아니라 자신들의 이익을 지키려는 ‘좌파 카르텔’의 결정일 것”이라고 주장했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 장관 후보직 사퇴 기자회견을 마친 후 고개 숙여 인사하고 있다. 뉴스1

장 대표는 “용 후보자를 장관 시키는 것보다 기본소득당을 국회에 두는 것이 조직의 이익에 더 부합한다고 판단했을 것”이라며 “이번 사태로 공산주의 혁명을 꿈꾸는 좌파 카르텔의 마각이 드러났다”고 지적했다.

그는 “장관 후보자 사퇴로 끝낼 일이 아니다”라며 “좌파 카르텔의 실체를 낱낱이 파헤쳐야 한다. 국민께 알리고, 국민과 함께, 그들이 만들려는 세상을 반드시 막아내야 한다”고 했다.

정점식 원내대표는 용 후보자의 의원직 사퇴를 요구하며 청와대와 더불어민주당의 책임을 집중 부각했다.

정 원내대표는 “용 후보자는 장관 후보자뿐 아니라 국회의원으로서의 자격도 없다”며 “국회의원직을 사퇴할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

정 원내대표는 “용 후보자를 둘러싼 각종 논란은 애초 민주당이 두 번의 총선 공천 과정에서 걸러냈어야 할 사안”이라며 “민주당은 용 후보자에게 두 번 공천을 준 데 대해 국민께 사과해야 한다”고 지적했다. 청와대를 향해서도 “이번 사태는 인사라인의 명백한 검증 실패”라며 “이재명 대통령은 이번 인사에 대해 국민 앞에 사과하고, 검증에 실패한 청와대 인사라인에 책임 있는 조치를 취해야 한다”고 주장했다.

최보윤 수석대변인은 논평을 통해 용 후보자의 자진 사퇴를 “상식과 공정을 요구하는 국민의 준엄한 목소리가 만들어낸 당연한 결과”라며 “사필귀정”이라고 평가했다.

국민의힘은 나머지 2기 개각 후보자들에 대한 송곳 검증도 예고했다. 최 수석대변인은 “용 후보자의 사퇴는 이번 인사 참사 수습의 시작일 뿐”이라며 “다음은 역대급 기득권 카르텔과 불법 의혹의 정점에 서 있는 김승원 법무부 장관 후보자 차례”라고 지목했다.

그는 “김 후보자는 브로커와 결탁해 권력형 청탁을 넣은 장본인으로, 현직 부장판사 자녀 특혜 채용 의혹과 흉악 성범죄자 변호 이력까지 겹치며 자격 미달을 드러냈다”며 “법무부 장관 자리에 특권과 반칙으로 얼룩진 인사를 앉히는 것은 법치주의에 대한 조롱”이라고 비판했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지