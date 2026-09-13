세계일보

검색

[속보] 한동훈 “민주당 여성 의원들 ‘오빠 로비’ 괜찮으시냐”

입력 :
김지연 기자 delays@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
신현영·이주희 대변인 겨냥해 SNS 비판
김승원 측은 임상시험 승인 특혜 의혹 부인

한동훈 무소속 의원이 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 “더불어민주당 여성 의원들은 ‘오빠 로비’ 괜찮으시냐”고 비판했다.

한동훈 무소속 의원이 11일 서울 여의도 국회에서 총리실 직원의 사찰 논란과 관련한 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴스1
한동훈 무소속 의원이 11일 서울 여의도 국회에서 총리실 직원의 사찰 논란과 관련한 취재진의 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

 

한 의원은 13일 페이스북에 “오늘도 민주당은 대변인들 앞세워서 ‘김승원 오빠 독약로비의 생생한 증거들이 어디서 났느냐’만 따지고 ‘그 충격적이고 부끄러운 내용’에는 반박 못 한다”며 이같이 밝혔다.

 

이어 “그럴수록 민주당은 오빠독약로비 싹 다 자백하는 것”이라며 “일부러 그러는 것 같은데, 민주당은 신현영 대변인 등 ‘여성 대변인들’을 김승원 오빠 독약로비 옹호 전쟁에 참전시킨다”고 주장했다.

 

그러면서 “만약 자기 남편이나 가족이 룸살롱 여동생 브로커에게 오빠 소리 들으며 ‘눈물나게 보고싶다’고 몰래 만나고, 심지어 자택까지 가서 만나고, 환심 사려 불법로비해 줬다면 괜찮겠는지 묻겠다”고 했다.

 

이번 발언은 민주당 이주희 원내대변인이 김 후보자 관련 수사자료 유출 의혹을 받는 한 의원을 비판한 데 따른 것이다. 이 원내대변인은 이날 “폭로할 때는 검사처럼 굴고, 답할 때는 제보자 뒤에 숨는 정치로는 책임을 피할 수 없다”고 밝혔다.

 

김 후보자 측은 제넨셀 임상시험 승인 과정에 특혜가 없었다는 입장이다. 김 후보자 인사청문준비단은 식품의약품안전처 산정 방식에 따른 실제 심사 기간이 신물질 임상시험의 평균보다 오히려 길었다고 반박했다.


김지연 기자 delays@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

'러블리즈' 류수정, 힙합요정으로 컴백
  • '러블리즈' 류수정, 힙합요정으로 컴백
  • 나나, 시스루 파격 의상으로 볼륨 몸매 과시…매혹 눈빛
  • 송혜교, 도시적인 분위기
  • 정려원, 소녀 같은 분위기