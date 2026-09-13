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김민석, 용혜인에 자진사퇴 권유…靑 “국민 눈높이 맞는 인사에 만전”

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김기환 기자 kkh@segye.com

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龍 “與로부터 결단해 달라는 의사 전달받아”

더불어민주당 김민석 대표가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에게 후보직 사퇴를 권유한 것으로 13일 확인됐다.

 

김 대표 비서실장인 민주당 김태선 의원은 이날 페이스북에 “민심을 종합한 김 대표의 자진사퇴 권유를 비서실장인 제가 용혜인 후보자에게 전달한 바 있다”고 적었다.

 

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 사퇴 발표 기자회견을 마치고 고개 숙여 인사하고 있다. 뉴스1
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 사퇴 발표 기자회견을 마치고 고개 숙여 인사하고 있다. 뉴스1

용 후보자도 이날 사퇴 기자회견에서 “민주당으로부터 ‘후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만, 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해달라’는 의사를 전달받았다”고 전하기도 했다.

 

김 의원은 “비례대표 겸직 문제가 법적 위반은 아니다”라면서도 “국민 눈높이와 정서에 온전히 부합하지 못한 면이 있었다”고 강조했다.

 

이어 “진보 정치의 가치 실현, 진보 연대의 완성, 선거제도 개혁이라는 과제 실현에 용 후보자가 앞으로도 중요한 역할을 함께해 주길 기대한다”고 덧붙였다.

 

김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

김 대표가 자진사퇴를 요청한 배경으로는 용 후보자 지명 이후 급격히 악화한 여론이 지목된다.

 

특히 용 후보자의 지명 이후 각종 특혜 논란이 불거지며 20대·30대 지지율이 급격하게 하락한 점이 결정적이었다는 분석이 나온다.

 

강유정 청와대 수석대변인. 청와대사진기자단
강유정 청와대 수석대변인. 청와대사진기자단

청와대는 용 후보자의 자진 사퇴에 “결정을 존중한다”고 밝혔다.

 

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 “국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다”며 이같이 알렸다.

 

강 수석대변인은 “향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정”이라며 “청와대는 국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

 

용 후보자는 지난달 30일 이재명 대통령의 장관 후보자 지명을 받았다. 이후 비례대표 의원과 장관을 겸직하는 문제, 기본소득당의 운영 및 구성 방식을 두고 이른바 '사당화' 논란이 일면서 14일 만인 이날 후보자직에서 물러났다.


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