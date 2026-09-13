롯데 x KAIST R&D센터 준공… 신동빈 “실패 두려워 않도록 든든한 동반자 되겠다”

롯데가 100억원을 출연해 한국과학기술원(KAIST)에 연구개발(R&D) 거점을 마련했다. 바이오와 탄소중립, 첨단식품·헬스케어 등 미래 기술을 공동 연구하고 성과를 그룹 사업으로 연결한다는 구상이다. 신동빈 그룹 회장은 교수진과 학생들이 실패를 두려워하지 않고 연구할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다고 했다.

대전 KAIST 본원에 위치한 롯데 x KAIST R&D센터 전경

롯데는 지난 11일 대전 KAIST 본원에서 ‘롯데 x KAIST R&D센터’ 준공식을 열었다고 13일 밝혔다. 행사에는 신동빈 롯데 회장과 배충식 KAIST 총장, 생명화학공학과 교수진 등이 참석했다. KAIST는 연구 인프라 조성과 산학협력 발전을 지원한 공로로 신 회장에게 감사패를 전달했다.

R&D센터는 롯데가 지원한 건축 기부금 100억원과 KAIST 자체 기금으로 조성됐다. 지하 1층~지상 6층, 연면적 4298㎡ 규모로 원천 연구부터 실험, 시제품 제작, 기술사업화까지 한곳에서 수행할 수 있도록 했다.

센터에서는 바이오 지속가능성과 탄소중립 에너지·소재·공정, 첨단식품·헬스케어 등 3개 분야를 중심으로 연구가 진행된다. 시스템대사공학과 바이오연료·플라스틱, 그린수소, 신재생에너지, 배터리 등이 주요 연구 대상이다. 연구 과정에는 인공지능(AI)을 활용해 개발 속도를 높일 계획이다.

신동빈 롯데 회장이 11일 대전 KAIST(카이스트) 본원에서 열린 롯데 x KAIST R&D센터 준공식에 참석했다. 신 회장은 연구 인프라 조성과 산학협력 발전에 기여한 공로로 감사패를 받았다.

신동빈 롯데 회장이 11일 대전 KAIST(카이스트) 본원에서 열린 롯데 x KAIST R&D센터 준공식에 참석했다. 신 회장이 축사를 하고 있다.

롯데와 KAIST는 반도체 소재와 지속가능 에너지, 바이오·헬스케어 등 롯데 계열사별 전략 기술 연구도 공동 추진한다. 확보한 기술은 그룹 사업과 연계해 사업화를 추진할 방침이다.

신 회장은 “R&D센터가 학교와 기업의 경계를 넘어 더 큰 가능성을 만들어 나가는 산학협력의 거점으로 자리 잡기를 기대한다”며 “교수진과 학생들이 실패를 두려워하지 않고 자유롭게 연구하고 도전할 수 있도록 롯데가 든든한 동반자로 함께하겠다”고 말했다.

신동빈 롯데 회장이 11일 대전 KAIST(카이스트) 본원에서 열린 롯데 x KAIST R&D센터 준공식에 참석했다. 신동빈 롯데 회장(왼쪽에서 7번째)과 배충식 KAIST 총장(왼쪽에서 8번째)을 비롯한 롯데그룹 경영진과 KAIST 교수진이 준공을 축하하며 테이프 커팅을 하고 있다.

롯데와 KAIST의 협력은 2012년 석·박사 위탁교육을 시작으로 기술이전과 인력 교류 등으로 확대돼 왔다. 2022년에는 ‘롯데케미칼-KAIST 탄소중립연구센터’를 설립해 탄소중립 분야 8개 과제를 수행했으며 이를 통해 특허 15건을 확보했다.

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