김가연 "악플러 딱 1명 용서…왕따 피하려던 전교 1등 중학생"

배우 김가연이 악플러 중에 유일하게 고소를 취하해 준 사연을 공개했다.

김가연은 11일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에 공개한 영상을 통해 "방송에서는 (악플러) 아무도 안 해줬다고 했는데 세월이 조금 지났으니까 얘기해도 될 것 같다"라며 "딱 1명을 취하해준 적이 있다"라고 말했다.

배우 김가연. 유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

김가연은 "난 원래 학생이든 누구든 기본 원칙이 '(악플은) 용서하지 않는다'였다, 처음에는 연락받고 거절했는데 얼마 뒤에 또 어머니 아버지가 같이 만나고 싶어 한다고 연락이 왔다"라고 했다.

이어 "왠지 한번 만나봬야 할 것 같더라, 부모님이 같이 만나자고 한 건 처음이었다, (경찰서에) 가서 기다리는데 부모님 중 한 분이 목발을 짚고 오셨다, 그 뒤에 중학생이 오는데 진짜 잔뜩 겁먹은 표정이더라, '저 아이가 글을 달았다고?' 싶은 만큼이었다"라고 덧붙였다.

김가연은 "'남이 쓴 글을 왜 (복사해서) 올린 거냐'고 물었는데 남자애들이 그걸 해야만 한다고 하더라, 익명의 사이트이지만 글을 많이 쓰면 (사이트 안의 계급이) 올라가는 거다, 그걸 안 하면 왕따를 당한다더라"며 "이 친구가 전교 1등을 하는 친구인데 학교 안에서 왕따를 당하지 않기 위해서 그걸 했던 거다, 차마 원글을 쓸 수는 없고 남이 쓴 거라도 복사해서 올린 거였다"라고 설명했다.

그러면서 "부모님을 만나서 '제가 원래 취하하지 않지만 오늘 아이 이야기를 들어 보니까 왜 그럴 수밖에 없는지 이해했다'고 했더니 어머니가 우시더라, '지금은 단순히 레벨을 올리기 위해 했는데 나중에는 본인이 즐기게 될 수도 있다, 지금 걸린 걸 잘 된 거라고 생각하셔라, 앞으로 아이 미래도 있으니까 취하하겠다'고 하고 취하했다"라고 말했다.

김가연은 그 학생에게 상처가 될까 봐 그동안 방송에서 이 내용을 밝히지 않았다고 했다. 그러면서 "지금은 아마 사회인이 되지 않았을까 싶다"라며 "이 영상을 볼지 모르겠지만 아줌마가 (취하를) 후회하지 않도록 좋은 삶을 살고 있기를 바란다"라고 이야기했다.

<뉴스1>

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