'24억 건물주' 권은비 "2·4층 매니저 살아…관리비만 받아"

가수 권은비가 자신의 건물에 매니저에게 시세보다 저렴하게 세를 줬다고 밝혔다.

12일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 개그맨 출신 작가 고명환, 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영, 가수 권은비가 출연했다.

가수 권은비. 유튜브 캡처

권은비는 자신의 건물에 대해 "난 다른 데 산다. 1층에 카페, 2층에 매니저님, 3층에 세입자, 4층에 매니저님이 살고 있다"고 했다.

이어 "매니저님이 일할 수 있게 편안한 환경을 조금이나마 보탬이 되고 싶었다"고 했다.

그러면서 "한 층에 한 집밖에 없다"고 했다.

그는 "(매니저에게) 월세보다는 관리비 느낌으로 정말 부담스럽지 않게 (받는다)"고 했다.

이재율은 "관리비를 2000만원씩 받는 거냐?"고 농담을 했다.

권은비는 "다 지방 친구들이고 회사에 따로 숙소가 있고 이런 게 아니다 보니, 다들 월세 내는 데 부담스러워 하기도 하고, 나랑 굉장히 오래 일한 친구들이기도 하다"고 했다.

이어 "조금 더 도와주고 싶은 마음"이라고 했다.

<뉴시스>

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