김선태 근황 “하루하루 버텨”

유튜버 김선태가 웹예능 논란 이후 현재의 근황을 전하며 어려운 상황을 털어놨다. 콘텐츠 활동뿐 아니라 회사 운영에서도 고충을 겪고 있다며 향후 생계를 위해 강연까지 고려하고 있다고 밝혔다.

유튜버 김선태가 웹예능 논란 이후 현재의 근황을 전하며 어려운 상황을 털어놨다. 콘텐츠 활동뿐 아니라 회사 운영에서도 고충을 겪고 있다며 향후 생계를 위해 강연까지 고려하고 있다고 밝혔다. 김선태

최근 유튜브 채널 ‘김선태’에는 ‘김선태 홍보’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속 김선태는 최근 어떻게 지내고 있느냐는 질문을 받고 자신의 현재 상황을 솔직하게 이야기했다.

김선태는 요즘의 생활을 묻는 말에 “하루하루 버텨내가고 있다”는 취지로 답했다. 이어 일감이 많지 않다는 사실도 직접 언급했다. 그는 현재가 “일감은 많이 없는 편”이라면서도 “계절적으로는 성수기이긴 하다”고 통상적으로는 일하기 좋은 시기인 만큼 성수기에 해당하지만, 자신의 상황은 오히려 추운 겨울을 맞은 것 같다고 표현했다.

회사 운영에 대한 걱정도 드러냈다. “회사 분위기는 어떠냐”는 질문에 김선태는 기존에 업무를 도와주던 직원 한 명이 있었지만 최근 그만두겠다는 뜻을 밝혔다고 전했다.

이 과정에서 김선태는 영화 ‘타이타닉’에 등장하는 상황을 빗대어 자신의 심정을 설명했다. 위기 상황에서 먼저 빠져나가는 존재를 언급했다.

현재 회사의 존속 여부 자체에 대한 불안감도 가지고 있다고 밝혔다. “회사 운영하면서 힘든 점”에 대해 궁금하다는 질문에 김선태는 회사가 언제든 문을 닫게 될 수 있다는 생각 때문에 불안하다고 털어놨다.

수입원을 넓히는 방안도 고민하고 있다고 했다. 그동안에는 콘텐츠 제작에 집중하기 위해 강연 제안을 받아도 거절해 왔지만, 최근에는 상황이 달라졌다고 설명했다. 콘텐츠 외에도 강연 활동을 통해 수입을 확보하는 방안을 생각하고 있다는 것이다.

한편 김선태는 KBS 웹예능 ‘돈선태 성공시대’에 출연했다. 당시 방송에서 리센느 원이의 사투리와 관련한 논란을 언급하는 과정에서 발언이 문제가 됐고, 일각에서 2차 가해라는 비판이 제기됐다고 알려진다.

논란 이후 활동에 적지 않은 변화가 있었던 가운데, 이번 영상에서는 김선태가 직접 현재의 경제적 어려움과 회사 운영에 대한 불안감을 언급했다. 특히 기존 활동의 방향을 조정하고 강연 등 새로운 일까지 고민하고 있다는 발언을 통해 논란 이후의 현실적인 고민을 내비쳤다.

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