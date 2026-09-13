김선태, '돈선태' 폐지 이후 근황 "일감이 없어"

유튜버 김선태가 웹예능 '돈선태' 논란 이후 근황을 전했다.

11일 유튜브 채널 '김선태'에는 '김선태 홍보'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김선태. 유튜브 캡처

영상에서 김선태는 "요즘 어떻게 지내시나요?"라는 질문에 "아시다시피 하루하루 버텨내가고 있다"고 답변했다.

이어 "요즘 일 많이 없으세요?"라는 물음에는 "일감이 많이 없는 편"이라며 "지금이 성수기이기는 한데 저희는 좀 추운 겨울이 온 것 같다"라고 털어놨다.

그러면서 "원래 직원 한 분, 도와주시는 분이 계셨는데 관둔다고 하시더라"라며 "타이태닉 같은 걸 보면 생쥐들이 가장 먼저 빠져나가지 않나. 생쥐 떼 중의 하나가 아닌가 싶다. 생존하려고 하는 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.

그는 "언제라도 회사가 문을 닫을 수도 있어 불안하다"고 했다. 또한 "그동안은 콘텐츠에 집중하고 싶어 강연 요청을 거절해 왔는데, 요즘은 강연이라도 해야 하나 싶다"고 했다.

앞서 김선태는 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 리센느 원이의 사투리 논란을 언급하는 과정에서 2차 가해 논란에 휩싸였다. 비판 여론이 고조되자 해당 영상은 비공개 처리됐고, 김선태는 사과문 발표와 함께 프로그램에서 하차했다.

<뉴시스>

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