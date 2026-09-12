유가 폭등에 “걱정 마라”…이재명이 꺼낸 묘수는?

이재명 대통령이 중동 지역 긴장에 따른 국제 유가 급등세와 관련해 “유가에 관한 한 전혀 걱정하지 않으셔도 된다”며 국내 유가의 지속적인 안정을 직접 약속했다.

이재명 대통령이 11일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 현안에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 12일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 관련 기사를 공유하며 “국민 여러분, 걱정 말라. 휘발유, 경유 등 정제유 가격은 계속 안정된다”고 밝혔다.

이어 원유 수입처 다변화 성과를 강조했다. 이 대통령은 “원유 특사 파견 등 원유 외교 강화로 원유 수입처를 다변화하고, 장거리 원유 수송비 보조 조치 등으로 70%에 이르던 원유 중동 의존도를 이미 몇 달 만에 50%대로 낮췄다”며 “수입 다변화는 앞으로도 계속 강력히 추진할 것”이라고 설명했다.

국내 수급 안정 대책에 대해서는 “전략 비축유 스와프제 도입으로 공급 안정성을 유지 중”이라며 “원유와 국제 정제유가는 폭등 중이지만 국내 정제유는 최고가격제와 수출 물량 통제로 무리 없이 안정적 가격과 공급 물량을 유지하고 있다”고 강조했다.

또한 “매점매석과 담합을 완전히 막고, ‘착하디 착한 주유소’ 선정 등 선의의 경쟁 체제를 유지시켜 시장 교란도 철저히 봉쇄 중”이라며 “국내 정유사들은 국제 정제유가 폭등에 따른 이익이 크고 국내 가격과 수출 물량 통제에 따른 손실은 정부가 보전해 사상 최대 수준의 호황을 맞이하고 있다”고 덧붙였다.

다만 이 대통령은 “원유 수입의 중동 의존도는 50%로 여전히 높은데 전쟁은 언제 끝날지 모른다”며 “원활한 원유 수송로 확보, 원유 수송 선박과 선원들의 안전 확보에도 최선을 다하겠다”고 약속했다.

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