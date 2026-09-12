송영길 “조국이 와서 ‘국힘 제로’ 외치더니…민주당 제로 만들고 갔다” 직격

더불어민주당 김민석 대표가 조국혁신당과의 연대 및 합당 문제와 관련해 “어떤 지분을 놓고 나누는 시대는 지났고, 대원칙은 경쟁력”이라며 분명한 선을 그었다.

더불어민주당 김민석 대표가 11일 충북 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 12일 평택을 지역위원회 ‘오픈데이’ 행사에 참석해 사회민주당, 진보당, 기본소득당 등과의 연대 방침을 밝히며 “조국혁신당과는 합당의 길을 갈지 연대의 길을 갈지 논의해서 결정할 것”이라고 말했다. 이어 “우리 당과 다른 당이 연대를 해도 경쟁력으로 단일화가 될 것이며, 당내에서도 경쟁력으로 후보가 될 것”이라며 “지분을 나누는 것은 구정치”라고 강조했다.

특히 이번 발언은 지난 6·3 재선거 당시 민주당 김용남 지역위원장과 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 경쟁하며 야권 분열로 국민의힘이 당선됐던 평택을에서 나왔다. 김 대표는 행사에 동행한 김 위원장에 대한 재차 지지 의사를 밝히며 힘을 실어주었다.

이날 행사에서 송영길 의원은 조 원장을 향해 거침없는 날선 비판을 쏟아냈다. 송 의원은 지난 선거 당시 ‘국민의힘 제로’를 내걸었던 조 원장을 겨냥해 “갑자기 민주당 험지라고 와서 ‘국힘 제로’를 만들겠다고 하더니, 결국 나와서 ‘민주당 제로’를 만들고 갔다”고 직격했다.

한편 김 대표는 최근 당 지지율 하락세와 관련해 “현재 국정 상황이 1년 전에 비해 조금 어렵다”며 “결국 정치의 근본은 민생이고, 민생을 살리는 것이 상황을 극복할 유일하고도 정확한 답”이라고 덧붙였다.

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