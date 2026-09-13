“북한 사람 대신 면접 봐드립니다”…외국인까지 내세워 위장 취업

로이터연합뉴스

북한이 서방 기업에 정보기술(IT) 인력을 위장 취업시키기 위해 제3국 외국인을 면접에 내세우는 새로운 수법을 활용하고 있는 것으로 나타났다.

외국인이 북한 IT 인력을 대신해 화상 면접과 채용 시험까지 치른 뒤 취업에 성공하면 실제 업무는 북한 인력이 넘겨받는 방식이다.

11일(현지시간) 미국 당국자와 사이버보안업계 관계자들에 따르면 북한의 IT 인력 위장 취업 수법은 최근 더욱 정교해지고 있다.

북한은 이란과 시리아, 레바논, 남아프리카공화국 등 제3국 인력을 실제 구직자로 내세워 기업의 채용 절차를 통과시키고 있는 것으로 전해졌다.

대리 면접자는 북한 IT 인력을 대신해 화상 면접을 보는 것은 물론 채용 시험까지 치르는 것으로 알려졌다. 일부는 기업 관계자와 직접 만나 면접을 진행하기도 한다.

채용에 성공하면 북한 IT 인력이 해당 계정과 업무를 넘겨받아 실제 업무를 수행하는 방식이다.

보안정보업체 플레어에 따르면 2024년 이후 최소 14명의 이란인이 북한 IT팀의 대리면접 인력으로 모집됐다. 이 가운데 최소 2명은 북한 측 지원자를 대신해 미국 기업의 채용 절차를 통과하고 정식 채용 제안까지 받은 것으로 전해졌다.

북한이 외국인을 대리면접자로 활용하기 시작한 배경에는 서방 기업들의 본인 확인 절차 강화가 있는 것으로 분석된다.

북한 IT 인력들은 그동안 화상 면접에서 인공지능(AI) 필터를 이용해 얼굴과 신원을 위장하는 수법 등을 사용해왔다. 그러나 기업들이 이를 막기 위해 화상 면접에서 특정 동작을 요구하거나 북한 지도자인 김정은 국무위원장을 비판해보라고 요청하는 등 신원 확인 절차를 강화하면서 새로운 우회 수법을 찾은 것으로 보인다.

실제 외국인을 대리면접자로 내세우면 이 같은 검증 절차를 피할 수 있다는 것이다.

사이버보안업체 쿠델스키 시큐리티도 올해 북한 측의 제안을 받아 면접을 대신 보거나 대리 시험을 치른 이란·시리아·남아프리카공화국 개발자들이 있다는 사실을 확인했다.

NBC 뉴스에 따르면 북한은 일부 이란인들에게 대리 면접의 대가로 월 500달러를 제시하기도 했다.

북한의 외국인 활용은 대리 면접에만 그치지 않는 것으로 나타났다. 실제 IT 업무를 외국인 기술자에게 외주하는 사례도 증가하고 있다.

북한 IT 인력의 위장 취업 규모가 커지면서 자체 인력만으로 업무를 처리하기 어려워지자 외국인 기술자까지 활용하는 것으로 풀이된다.

북한 사이버범죄를 추적하는 보안업체 DTEX에 따르면 북한은 나이지리아와 파키스탄, 인도, 중남미 일부 지역에서도 위장 취업을 돕는 조력자 모집을 시도하고 있다.

미국 당국은 북한의 위장 취업에 수천 명의 IT 인력이 관여하는 것으로 보고 있다.

미 국무부가 주도한 대북 제재 감시 보고서는 북한이 이 같은 IT 노동자 파견을 통해 2024년 최대 8억달러(약 1조800억원)를 벌어들인 것으로 추정했다.

북한의 IT 인력 위장 취업은 단순한 취업 사기를 넘어 핵·미사일 개발 등에 필요한 외화벌이 수단으로 활용되고 있다는 점에서 미국 등 서방 당국의 주요 사이버 안보 위협으로 지목되고 있다.

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