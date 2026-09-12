“먼저 낸 사람만 바보 됐다”…수시 원서접수 ‘먹통’ 사태에 형평성 논란 폭발

2027학년도 대입 수시모집에서 원서접수 시스템이 마감 직전 ‘먹통’이 되며 접수 시간이 연장돼 수험생들 사이에 지원 기회의 형평성을 둘러싼 거센 논란이 일고 있다. 일부 수험생은 당초 마감 시각까지 공개된 경쟁률을 확인한 뒤 추가 지원할 수 있었던 반면, 기존 마감에 맞춘 수험생들은 상대적 박탈감을 호소하고 있다.

2027학년도 대학 입시 수시모집 원서접수 마감 직전 서버 오류로 혼선이 빚어진 가운데, 수험생들이 입시 전략과 합격선 분석 자료를 살펴보며 경쟁률 변화에 촉각을 곤두세우고 있다. 연합뉴스

한국대학교육협의회(대교협)에 따르면 전날 오후 5시 50분께 수시 원서 접수 대행사 중 하나인 ‘유웨이어플라이’의 접수 시스템 서버가 다운됐다가 오후 6시 20분이 돼서야 정상 복구됐다. 마감을 불과 10분 앞두고 접속자가 폭주하면서 발생한 사상 초유의 사태였다.

결국 대교협은 마감 시각을 오후 7시로 1시간 연장했으며, 제때 원서를 제출하지 못한 미접수 수험생들에 대해서는 저장 기록 등을 확인해 구제 절차를 진행하기로 했다. 그러나 100개가 넘는 대학의 구제 대상 선정에 며칠이 소요될 것으로 예상되면서, 구제 인원이 많은 대학이나 학과는 경쟁률 변동이 불가피할 전망이다.

대입 수시모집 마감 직전 발생한 서버 마비 사태로 많은 수험생과 학부모들이 지원 전략을 두고 대책 마련에 비상이 걸렸다. 연합뉴스

수험생들은 공지된 마감 시간이 임의로 변경된 점을 정면으로 비판하고 나섰다. 한 수험생은 “대학 입시는 진로와 직결되는 중대한 사안인데, 마감 시간이 변경되면서 일부는 변화하는 경쟁률을 보며 지원하고 먼저 낸 학생들은 피해를 보았다”며 심각한 형평성 문제를 지적했다. 온라인 커뮤니티와 댓글창에서도 “먼저 원서를 접수한 학생들이 피해자가 됐다”는 성토가 이어지고 있다.

교육부와 대교협은 우선 피해 학생 구제에 집중한 뒤 향후 재발 방지 대책 및 개선 사항을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

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