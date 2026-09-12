수시 원서 접수 먹통 사태…시간 연장·구제 절차에 형평성 논란

2027학년도 대학 입시 수시 원서 접수 서버 ‘먹통’ 사태로 접수 시간이 1시간 연장됐던 가운데 이를 두고 형평성 논란이 불거지고 있다. 최종 경쟁률을 확인하고 지원한 사례가 발생했을 수 있고, 원서 접수에 실패한 수험생에 대해서는 구제 절차가 진행될 예정이라서다.

2027학년도 대학 입학 수시모집 원서접수가 시작된 지난 7일 경기도 수원시 아주대학교 입학처에서 관계자가 안내문을 붙이고 있다. 연합뉴스

12일 한국대학교육협의회(대교협)에 따르면 전날 오후 5시50분쯤 수시 원서 접수 대행사 ‘유웨이어플라이’의 접수 시스템이 다운된 뒤 오후 6시20분에 복구됐다. 이에 대교협은 원서 접수 마감 시간을 1시간 늘린 오후 7시까지로 연장했다. 원서 접수 온라인 시스템이 마비된 것은 이번이 처음으로 전해졌다.

이에 수험생 사이에서는 원래 마감 시각인 오후 6시에 공개된 학과별 경쟁률을 확인하고 지원서를 낸 사례가 있을 것이란 지적이 나온다. 수시 원서 접수 때마다 경쟁률을 확인하고 지원하는 이른바 ‘눈치작전’이 치열하기 때문이다. 다만 대교협은 전날 오후 6시에 접수 마감 예정이었던 140개 대학에 최종 경쟁률 자료를 홈페이지에서 삭제하도록 조치한 것으로 알려졌다.

아예 원서를 제출하지 못한 수험생들에 대해서는 구제 절차를 밟는다. 구제 인원이 특정 대학이나 학과에 쏠릴 경우 이또한 입시 전략의 변수로 작용할 전망이다. 일부 수험생들은 “일찍 원서 접수를 마무리한 학생만 피해를 보게 됐다”며 반발하고 있다.

교육부는 이번 사태의 재발 방지 대책을 검토한다는 방침이다.

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