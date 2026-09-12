안정환, 딸 리원 근황 전해…"뉴욕대 졸업 후 국내서 취직"

전 축구선수 안정환이 딸의 근황을 전한다.

12일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 출국을 앞둔 안정환 해설위원을 위한 특별한 여행 코스가 펼쳐진다.

2002년 한일월드컵 이후 이탈리아에 가지 못했다는 안정환은 멤버들이 준비한 '한국 속 이탈리아' 여행을 즐긴다. 이탈리아 음식을 먹으며 추억을 떠올리던 안정환은 가족 이야기로 대화를 이어간다.

아빠 모드가 된 안정환은 "딸 리원이가 졸업하고 한국에 귀국했다. 취직해서 오늘 출근 2일 차다"라며 근황을 전한다. 또 고3 수험생이 된 아들 리환에 대해 "이제 아빠랑 안 놀아준다"라고 서운함을 드러낸다.

유재석은 "벌써 리원이가 취직을 했다고?"라고 화들짝 놀라며 충격에 빠진다. 그 와중에 멤버들은 안정환에게 자식 농사가 잘 됐다고 축하하며 '취직 턱'을 내라고 몰아가기 시작한다. 안정환은 "딸이 취업했는데 왜 내가 취직 턱을 내?"라며 한 발 물러난다.

'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시30분 방송된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지