커튼 치고 전자담배 '뻐끔'…운행 중인 고속버스서 흡연한 여성

승객들이 탑승한 고속버스 안에서 한 여성이 전자담배를 피우는 모습이 포착됐다. 버스가 운행 중인 상황에서 휴대전화를 보며 전자담배를 피운 것으로 전해졌다.

10일 JTBC '사건반장'에는 지난 7일 논산에서 서울로 향하던 고속버스 안에서 한 승객이 전자담배를 피우는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

운행 중인 고속버스 안에서 한 여성이 휴대전화를 보며 전자담배를 피우는 모습이 포착됐다. 뉴시스, JTBC '사건반장' 캡처)

영상에는 버스 좌석에 앉은 여성이 휴대전화를 빠르게 스크롤하며 전자담배를 피우는 모습이 담겼다. 여성은 주변 승객들이 함께 타고 있는 상황에서도 전자담배를 피우며 흰 연기를 내뿜었다.

해당 버스는 좌석마다 커튼이 설치돼 비교적 독립된 공간을 갖춘 고속버스로 보였다. 이 여성은 버스가 출발한 지 얼마 지나지 않아 한 차례 전자담배를 피웠고, 서울에 도착할 무렵에도 다시 흡연한 것으로 전해졌다.

버스 기사는 운전 중인 만큼 여성을 직접 제지하지 못했다. 이후 버스가 목적지에 도착한 뒤 당일 안전신문고를 통해 해당 승객의 흡연 행위를 신고한 것으로 알려졌다.

이광민 정신과 전문의는 버스 안에 다른 승객들이 함께 타고 있는 만큼 전자담배 흡연은 주변에 불편을 주는 행동이라고 지적했다. 특히 운전 중인 기사가 승객의 흡연을 직접 제지하는 과정에서 또 다른 위험 상황이 발생할 수 있는 만큼 버스 안에서의 흡연은 해서는 안 된다는 의견을 내놨다.

<뉴시스>

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