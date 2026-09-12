정형돈, 악성 학부모 민원에 일침…"그 정도면 학교 보내지 마세요"

방송인 정형돈이 일부 학부모들의 악성 민원에 대한 소신을 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '오늘부터 황제성'에는 '황제성 한 마디도 못 하게 만드는 정형돈의 명품 잡도리!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정형돈. 뉴시스, 유튜브 캡처

영상에서 정형돈은 학부모 민원 문제를 언급했다.

정형돈은 "예를 들어 오징어땅콩과 짱구 과자가 있는데 나눠주다 보면 짱구가 없을 수도 있지 않나. 그런데 아이가 집에 가서 '사실 짱구 먹고 싶었다'고 말하면 바로 전화가 온다"며 "우리 애는 짱구 좋아하는데 왜 오징어땅콩을 줘서 애를 목 막히게 하냐고 한다"고 전했다.

이어 "선생님이 저학년 아이들에게 골고루 먹어보라고 김치를 한 번 먹어보라고 권유하는 경우가 있다"며 "그런데 바로 아동학대로 신고가 들어온다"고 했다.

정형돈은 "'예전이 좋았고 지금이 나쁘다'는 이야기를 하려는 게 아니다"라며 "사회적으로 문제가 될 정도라면 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있다"고 말했다.

그는 "그 정도로 걱정이 되면 학교 보내지 마세요. 홈스쿨링 하세요"라고 했다.

아울러 "학교는 교육만 하는 곳이 아니다. 아이가 사람답게 커 가기 위한 곳"이라며 "교육만 시킬 거라면 학교에 보내지 말고 품 안에 두라"고 했다.

<뉴시스>

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