“중국인 표적 삼더니…” 中, 日 비자 수수료 인상에 ‘7배 보복’

일본이 비자 수수료를 대폭 인상하자 중국이 일본인 대상 비자 발급 수수료를 7배 가까이 올리며 강력한 맞불 대응에 나섰다.

도쿄 도심의 한 음식점 입구에 관광객들이 줄지어 서 있다. 일본의 선제적인 비자비 인상에 중국이 7배 폭탄 보복으로 맞대응하면서 양국 관계가 얼어붙고 있다. 연합뉴스

12일 현지 언론과 외신에 따르면 주일본 중국대사관은 일본인 대상 비자 발급 수수료를 오는 14일부터 대폭 인상한다고 발표했다. 이에 따라 단수 비자는 기존 2250엔(약 1만9700원)에서 1만6750엔(약 14만6300원)으로, 복수 비자는 7500엔(약 6만5500원)에서 5만250엔(약 43만9000원)으로 각각 약 7배 급등하게 됐다. 이와 별도로 중국 측 비자 신청센터에 수수료 5천엔(약 4만3700원)을 내야 한다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 전날 열린 정례 브리핑에서 이번 조치가 “상호주의에 입각한 대응”이라고 설명했다. 앞서 일본 정부가 지난 7월 입국 비자 수수료를 3천엔(약 2만6200원)에서 1만5000엔(약 13만1000원)으로, 복수 비자는 6천엔(약 5만2400원)에서 3만엔(약 26만2100원)으로 5배 인상한 것에 대한 직접적인 보복 조치라는 취지다.

한국, 대만, 미국 등은 상호 비자 면제에 따라 일본에 무비자로 체류할 수 있는 반면 중국인은 비자가 필수여서 사실상 이번 조치가 ‘중국인 관광객 타깃팅’이었다는 해석이 지배적이다. 중국 역시 현재 일본인 대상으로 단기 체류 시 비자 면제 조치를 시행 중이나, 올 연말 기한 연장 여부에 따라 파장이 더욱 커질 것으로 전망된다.

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