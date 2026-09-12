전원주, 유튜브 중단 이유 밝혔다 “출연료 올리려다"

유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’ 화면 캡처

배우 전원주가 유튜브 채널 활동을 잠시 중단했던 이유를 직접 밝혔다.

지난 11일 유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’에는 ‘63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 사미자는 남편 김관수와 함께 전원주를 만나 이야기를 나눴다. 사미자는 전원주에게 “유튜브를 당분간 쉰다고 들었다. 재미있었는데 왜 쉬는 거냐”고 물었다.

이에 전원주는 “이제 다시 시작할 것”이라며 유튜브 활동 재개를 예고했다.

이어 활동을 중단하게 된 이유에 대해 “이것(출연료) 좀 올리려고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다”고 밝혔다.

그러면서 “그만두려고도 했지만 너무 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다. 이제는 그냥 막 해보려고 한다”고 말했다.

이에 김관수는 전원주에게 “이제 그런 걸 그만 따질 때도 됐다”고 조언하기도 했다.

앞서 전원주가 운영해 온 유튜브 채널 ‘전원주인공’은 지난달 제작진의 하차 소식이 전해지며 활동 중단에 들어갔다.

당시 제작진은 채널 게시판을 통해 “채널 개설부터 지금까지 제작 및 운영했던 제작진이 더 이상 ‘전원주인공’ 채널을 제작하지 않게 되어 인사드린다”며 “저희 제작진 모두 구독자분들과 전원주 선생님 덕분에 즐겁고 행복한 1년을 보냈다”고 밝혔다.

갑작스럽게 제작진이 채널 제작에서 손을 떼면서 일각에서는 전원주의 건강에 문제가 생긴 것 아니냐는 우려도 나왔다.

그러나 당시 제작진과 소속사 측은 건강 이상설에 선을 그었다. 소속사 스카이피플 엔터테인먼트 측은 “건강과는 전혀 관계가 없다”며 “선생님께서는 건강하시기 때문에 추후 채널은 소속사에서 재정비해 다시 시작할 예정”이라고 설명했다.

결국 이번 영상을 통해 전원주가 직접 유튜브 활동 중단 이유를 밝히면서 건강 문제로 인한 활동 중단이 아니었다는 점도 다시 확인됐다.

1939년생인 전원주는 올해 만 87세로, 꾸준히 방송 활동을 이어가고 있다. ‘전원주인공’을 통해 약 12만 명의 구독자와 소통해 온 가운데, 향후 새롭게 정비된 유튜브 채널을 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

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