선선한 초가을 날씨…아침 최저 12도, 낮 최고 30도 ‘일교차 유의’ [주말 날씨]

절기상 추분(秋分)을 앞둔 지난 10일 충남 공주시 반포면 말재농원에서 농장주와 알밤줍기 체험에 나선 시민들이 탐스럽게 익어가는 알밤을 줍고 있다. 뉴스1

이번 주말은 전국적으로 완연한 초가을 날씨를 보이겠다.

다만 낮과 밤의 기온 차가 최대 15도로 벌어져 환절기 질환에 유의해야겠다.

12일 기상청에 따르면 토요일은 전국이 대체로 맑은 가운데 때때로 구름이 있겠다.

아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 25~30도로 예보됐다.

아침 기온이 평년보다 다소 낮아 선선하지만, 한낮에는 기온이 30도 안팎까지 오르겠다.

일요일인 13일 아침 최저기온은 12~21도, 낮 최고기온은 23~31도로 전망됐다.

기온은 평년과 비슷하겠지만, 일교차가 크기 때문에 환절기 건강 관리에 유의해야 한다.

13일 수도권과 강원도는 흐리다가 오후부터 구름이 많아지겠다.

서울·인천·경기 북부와 강원 중·북부에는 새벽부터 아침 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

제주 산간 지역에는 오후부터 밤사이 5~10㎜의 비가 내릴 전망이다.

미세먼지 농도는 주말 내내 전 권역에서 ‘좋음’ 또는 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결(앞바다)은 12일 서해 0.5ｍ, 남해·동해 0.5~1.5ｍ이며 13일 서해 0.5ｍ, 남해·동해 0.5~1.0ｍ로 일겠다.

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