북한, 한·미·일 ‘프리덤 에지’ 훈련 종료 하루 만에 탄도미사일 발사

북한이 한·미·일 연합훈련 프리덤 에지 종료 하루 만인 12일 단거리탄도미사일을 쐈다.

북한의 탄도미사일 발사는 지난달 20일 이후 23일 만으로, 올해 들어서만 13번째다.

북한의 600㎜ 초대형방사포가 발사되고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

합동참모본부에 따르면, 군 당국은 이날 오전 5시 20분쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 수차례 발사된 단거리탄도미사일을 포착했다.

미사일은 약 250㎞를 비행했다.

발사된 미사일은 600㎜ 초대형방사포나 화성-11(KN-23·24) 계열일 가능성이 있다.

미사일들은 북한이 시험발사 표적지로 자주 활용하는 함경북도 동해안의 무인도인 알섬을 향해 발사된 것으로 알려졌다.

한·미 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적·공유했으며, 일본과도 관련 정보를 공유했다고 군은 설명했다.

이번 발사는 지난 7일부터 11일까지 제주 동·남방 공해상에서 실시한 프리덤 에지 훈련에 대한 반발 성격이 포함된 것으로 해석된다.

북한은 훈련 시작일인 7일 국방상 담화를 통해 “강력하고 반사적인 대응조치를 취하게 될 것”이라고 밝힌 바 있다.

이번 발사가 무기체계 성능 검증 또는 러시아에 공급할 미사일의 품질 검사일 수 있다는 분석도 나온다.

국가안보실은 이날 국방부와 합참 등 관계기관이 참석한 가운데 긴급 안보상황 점검회의를 열고 대응 상황을 점검했다. 안보실은 이번 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 엄중한 행위라며 즉각 중단을 촉구했다.

미 태평양사령부도 성명을 통해 “북한의 최근 미사일 발사 사실을 인지하고 있으며, 동맹국 및 파트너 국가들과 긴밀히 협의 중”이라며 “현재 평가에 따르면, 이러한 사건들은 미군이나 미국 영토, 또는 동맹국에 즉각적인 위협을 가하지는 않는다. 미국은 본토와 역내 동맹국을 수호하기 위한 노력을 변함없이 지속할 것이다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지