"폭발물 실은 비행기 美로" 경고에도…CIA, 9·11 기밀자료 공개

미국 중앙정보국(CIA)이 9·11 테러 참사 25주년인 11일(현지시간) 테러를 저지른 알카에다와 그 수장이던 오사마 빈라덴과 관련한 정부 기밀자료를 대거 공개했다.

2001년 9월 11일 테러리스트들의 공격에 월드트레이드센터 빌딩에서 연기가 치솟고 있다. AFP연합뉴스

존 랫클리프 CIA 국장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "9·11 테러로 희생된 분들과 그 후 테러와의 전쟁에서 목숨을 바친 CIA 요원들을 기리기 위해 71건의 대통령 일일 브리핑 자료 공개를 승인했다"고 밝혔다.



이 문서들은 미국 정보기관들이 대통령을 위해 작성한 극비 자료로, 대통령 일일 브리핑 보고서가 한 번에 이렇게 많이 공개된 것은 처음이라고 랫클리프 국장은 설명했다.



뉴욕타임스(NYT)는 공개된 자료 가운데 중대한 새로운 사실을 밝히는 내용은 없어 보이지만, 2004년 9·11 테러 조사위원회가 지적했던 대로 미 정보기관은 당시 알카에다에 대해 지속적으로 경고했지만, 그들이 계획했던 공격을 제대로 파악하지 못했다고 지적했다.



이날 공개된 자료들은 1998년 2월 당시 빌 클린턴 미국 대통령에게 보낸 '대량살상무기 능력을 추구하는 테러리스트들'이란 제목의 파일부터 9·11 테러 다음 날인 2001년 9월 12일 '해당 공격이 2년 동안 계획돼 왔으며, 미 의회 의사당도 표적이었다'는 내용의 보고서까지 다양하다.



AP 통신과 NYT 등 CIA 공개 자료를 분석한 미국 언론에 따르면 1998년 7월 보고서에는 '빈라덴이 미국에서 공격을 수행하는 것을 최우선으로 삼고 있다', '그가 화학·생물학 무기를 이용한 공격에 관심을 보이고 있다'고 언급돼 있다.



같은 해 9월 보고서에는 '빈라덴이 워싱턴DC에서 미 본토를 공격하는 옵션을 선호하고 있다'고 언급하면서 알카에다가 '폭탄을 실은 비행기를 미국 도시에 날려 보낼 수 있다'는 내용도 있었다.



이를 두고 NYT는 "25년이 넘게 지난 지금 보면 선견지명이 있는 경고"라고 평가했다.

사진=AP연합뉴스

1998년 12월 보고서에는 빈라덴 네트워크의 일부 멤버들이 항공기 납치 훈련을 받았다면서 비행기 납치 가능성이 언급되기도 했다.



AP는 "다른 문서들은 방사성 물질을 주입한 재래식 무기인 '더티 폭탄' 제조를 위한 재료를 확보하려 한 사실을 상세히 기록하고 있다"며 "정보당국자들에 따르면 1999년 6월 무렵까지 빈라덴의 요원들은 에너지 출력을 증가시키기 위한 폭발물 실험을 수행한 것으로 나타났다"고 소개했다.



보고서 중 하나에는 빈라덴이 히로시마식 공격(미국이 2차 세계대전에 핵폭탄을 투하한 공격)을 감행하기 위해 고농축 우라늄을 구매하려 시도했다는 정보도 포함돼 있다.



테러 발생 2년 전인 1999년 보고서를 보면 미 정보당국은 빈라덴이 일부러 자신이 미국에 대한 공격 의도가 없다는 기만 작전을 쓰고 있다는 점도 파악하고 있었다.



테러 공격 한 달 전인 2001년 8월 6일에는 "빈라덴, 미국 공격 결심"이라는 보고서가 올라왔다.



이 당시 정보 당국자들은 뉴욕의 연방 청사에 대한 감시 활동을 포함해 항공기 납치나 기타 유형의 공격 준비와 일치하는 의심스러운 활동을 보고하면서 연방수사국(FBI)이 빈라덴과 관련이 있다고 판단되는 사건에 대해 미 전역에서 약 70건의 전면 현장 수사를 진행 중이라고 알리기도 했다.

사진=로이터연합뉴스

하지만, 9·11 테러가 일어나기 이전에 미 대통령에게 보고된 정보 브리핑은 "다양한 위협 정보가 수면 위로 떠올랐다가 다시 사라지는 양상을 보인다"고 NYT는 지적했다.



9·11 테러 당시 백악관 국가안보보좌관을 지낸 콘돌리자 라이스 전 미 국무장관은 이날 미 국방부(전쟁부) 청사에서 열린 9·11 25주년 추모식 연설에서 "그날 책임자였던 우리들은 테러를 막을 수 있을 만큼 제때 위험의 본질을 보지 못했다"며 "우리는 우리가 할 수 있는 일을 했지만, 결과적으로 그건 충분하지 않았다. 후속 공격이 없었던 점에 대해 나는 감사하게 생각한다"고 말했다.



라이스 전 장관은 또 "저는 희생자 유족이 느끼는 고통과 우리나라가 겪은 트라우마에 대해 항상 깊은 개인적 자책을 안고 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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