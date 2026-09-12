휘발유 1859원·경유 1844원…국내 기름값 17주째 하락

미국과 이란 간 지정학적 긴장 고조로 국제유가가 100달러를 돌파한 가운데 10일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시되어 있다. 연합뉴스

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 17주 연속 하락세를 이어갔다. 휘발유·경유 평균 판매가격은 1800원대를 유지했다.

국제유가는 미국과 이란 간 긴장 고조로 인해 상승세를 이어간 가운데 정부의 최고가격제의 영향으로 국내 주유소 기름값은 소폭 내렸다.

12일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 둘째 주(6∼10일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 L당 1859.1원으로 전주보다 1.1원 내렸다.

지역별로는 서울의 평균 판매가격이 1905.3원으로 전국에서 가장 높았으며, 전주보다 1.3원 내렸다. 가격이 가장 낮은 대구는 1832.1원으로 전주 대비 0.9원 하락했다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1862.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1849.2원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 지난주보다 0.5원 내린 1844.0원을 기록했다.

이번 주 국제 유가는 중동 지역의 무력 충돌 확산에 따른 원유 수송 차질 우려와 전쟁이 장기화할 수 있다는 전망에 상승했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 14.4달러 오른 114.7달러였다.

국제 휘발유 가격은 9.9달러 상승한 131.2달러, 국제 자동차용 경유는 5.6달러 오른 170.4달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동에 따른 국내 석유제품 가격 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

지난달 21일 지정된 9차 석유 최고가격은 8차와 같은 수준으로 지정됐다. 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다. 10차 석유 최고가격은 이달 말 고시될 예정이다.

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