동원개발 ‘문수로 비스타 더파크’, 18일 견본주택 개관…22일 1순위 청약

문수로 비스타 더파크 항공조감도 (사진제공=동원개발)

동원개발이 울산광역시 남구 무거동 무거삼호지구 11BL에 공급하는 ‘문수로 비스타 더파크’가 오는 18일 견본주택을 개관하고 분양 일정에 들어간다. 단지는 전용 68·84㎡, 총 700세대로 조성된다.

분양 일정은 18일 견본주택 개관을 시작으로 21일 특별공급, 22일 1순위 청약, 23일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 10월 1일이며 정당계약은 10월 12일부터 14일까지 진행할 예정이다. 1순위 청약 자격과 지역별 예치금, 주택 소유 여부에 따른 청약 조건 등 세부 사항은 입주자모집공고에서 확인할 수 있다.

동원개발 측에 따르면 계약금은 5%이며 중도금 무이자 조건을 적용할 예정이다. 발코니 확장 계약 시 시스템에어컨과 현관 중문, 아트월, 붙박이장, 식기세척기 등 일부 옵션도 무상 제공할 계획이다. 구체적인 적용 조건과 품목은 입주자모집공고와 계약 조건을 확인해야 한다.

동원개발은 무거삼호지구와 무거옥동지구 등 인근 개발계획을 포함해 약 5,300세대 규모의 주거권역이 형성될 것으로 보고 있다. 단지는 옥동과 무거동의 생활 인프라를 이용할 수 있는 위치에 들어선다.

문수로 우회도로 개설사업은 지난 8월 정부의 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐다. 해당 사업은 무거옥동지구와 남산 레포츠공원을 잇는 2.61㎞ 왕복 4차로 도로로 계획돼 있다. 단지 인근에는 울산대학교와 신복교차로 상권, 병·의원, 검찰청과 법원 등이 위치해 있으며 옥현초, 삼호중, 옥현중, 성광여고, 울산제일고와 옥동 학원가 등이 있다.

단지 인근에는 삼호산과 태화강이 있으며 태화강국가정원, 울산체육공원, 문수호반광장 등도 위치해 있다.

단지 조경에는 삼성물산 리조트부문 에버스케이프 GSS팀이 참여할 예정이다. 전 세대에 유리난간을 적용하고 입주민용 셔틀버스 2대도 제공할 계획이다.

세대별로 1개소의 세대창고를 제공하며 엘리베이터 지능형 영상감지시스템과 무인택배시스템도 마련된다. 주차공간은 세대당 약 1.4대로 계획됐다. 게스트하우스, 피트니스, 실내골프연습장, 어린이집, 작은도서관 등의 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.

견본주택은 울산 남구 달동 979번지에 18일 개관할 예정이며, 개관 3일간 방문 고객을 대상으로 경품 이벤트와 선착순 사은품 증정, 스탬프 투어 이벤트 등을 진행할 예정이다.

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