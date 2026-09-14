커피빈, 가을 시즌 신메뉴 ‘Fall For Apple Sweet & Spiced’ 3종 출시

사진=커피빈코리아 제공

커피 브랜드 커피빈코리아(이하 커피빈)가 사과와 시나몬을 활용한 가을 시즌 신메뉴 3종을 오는 15일 출시한다고 밝혔다.

달콤한 사과와 시나몬을 활용한 이번 가을 시즌 신메뉴 ‘Fall For Apple Sweet & Spiced’ 3종은 애플파이 크림라떼, 애플 스파이스 티, 스파클링 애플 스파이스로 구성됐다.

애플파이 크림라떼는 달콤한 사과와 카라멜, 은은한 시나몬이 어우러진 베이스에 부드러운 에스프레소와 애플 카라멜 크림을 더한 메뉴다. 커피빈 측은 애플파이의 맛을 음료로 표현한 시즌 라떼라고 설명했다. HOT과 ICED 두 가지로 즐길 수 있다.

애플 스파이스 티는 달콤한 사과에 시나몬과 진저의 향을 더한 티 음료다. 커피빈 측은 사과의 단맛과 시나몬·진저의 향을 조합한 제품이라고 설명했다.

스파클링 애플 스파이스는 사과에 시나몬과 진저의 풍미와 탄산을 더한 음료다. 사과를 기반으로 시나몬·진저와 탄산을 조합한 것이 특징이다.

커피빈코리아 관계자는 “이번 가을 신메뉴는 달콤한 사과에 시나몬과 진저의 향긋한 스파이스를 조화롭게 더해 가을 계절의 분위기를 한 잔에 담았다”며 “부드러운 라떼부터 따뜻한 티, 청량한 스파클링까지 각기 다른 매력의 메뉴와 함께 커피빈에서 달콤하고 향긋한 가을을 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

커피빈코리아의 가을 시즌 신메뉴 3종은 오는 9월 15일부터 전국 커피빈 매장에서 판매될 예정이다.

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