엔비디아, 팔란티어와 ‘소버린 AI’ 동맹… AI 혁명 속도 붙는다

AI 컴퓨팅 분야 선두주자인 엔비디아가 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스와 손을 잡는다. AI 산업 최전선에 있는 두 기업의 동맹으로인해 AI 산업에 지각변동이 생길지 관심이 쏠린다. 엔비디아는 자사 공급망 관리에 팔란티어의 인공지능(AI)을 본격 도입한다. 두 회사는 엔비디아 자체 운영을 시작으로 향후 다양한 산업 기업으로 이 기술을 확산한다는 계획이다.

이번 협력의 핵심은 양사의 대표 기술을 결합한 통합 AI 시스템이다. 엔비디아의 오픈 AI 모델인 ‘네모트론’을 팔란티어의 데이터 분석 플랫폼 ‘파운드리’ 및 ‘AIP’와 통합해, 공급망 전반을 실시간으로 파악하고 병목 구간을 찾아내며 신속한 의사결정을 지원하는 것이 목표다.

엔비디아와 팔란티어 협력해 핵심 공급망을 위한 소버린 인텔리전스를 구현한다고 밝혔다. 엔비디아 제공

협력의 배경에는 갈수록 복잡해지는 AI 인프라 생산 과정이 있다. 엔비디아는 수백만 개의 부품과 수천 개의 공급업체, 전 세계 제조 파트너로 이뤄진 거대한 공급망을 운영하고 있다. 특히 차세대 AI 시스템 ‘베라 루빈’ 랙 하나를 만드는 데만 약 130만 개의 부품이 필요하다.

컴퓨팅, 메모리, 네트워킹, 전력, 냉각 등 각 부품이 정확한 시점에 맞춰 공급돼야 하는 만큼, 조율 과정 역시 극도로 정교해야 한다. 폭증하는 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 AI 기반 관리 체계 도입에 나선 이유다.

젠슨 황 엔비디아 창립자 겸 CEO는 “AI 팩토리는 지금까지 구축된 가장 복잡한 시스템 중 하나”라며 “엔비디아와 팔란티어는 네모트론 모델과 팔란티어 온톨로지를 결합해 방대한 운영 데이터를 지능형 시스템으로 전환하고, 웨이퍼에서 토큰에 이르는 전 과정을 추론하고 계획하고 있다”고 말했다.

양사는 엔비디아 적용 사례에서 얻은 경험을 바탕으로, 제조·에너지·헬스케어·자동차·항공우주 등 다양한 산업으로 이 기술을 확대할 방침이다. 기업들은 분산된 운영 데이터를 활용하면서도 데이터 통제권을 유지한 채 더 신속하고 안정적인 의사결정을 내릴 수 있게 된다.

시스템 구축 방식도 유연하다. 시스코, 델 등 주요 제조업체를 통해 기업 자체 서버(온프레미스)에 설치하거나, 랙스페이스·네비우스를 통해 클라우드 환경에서 운영할 수 있다. 이 시스템은 양사가 공동 개발한 ‘팔란티어 소버린 AI 운영체제 레퍼런스 아키텍처(SAIOS)’를 기반으로 하며, 델 테크놀로지스와 시스코가 이를 지원한다.

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