만성폐쇄성폐질환 환자, 2년 이상 금연하면 우울증 위험 낮아져…중증은 60%↓

만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자가 금연을 2년 이상 유지하면 우울증 발생 위험이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 중증 COPD 환자에서는 장기 금연 시 우울증 위험이 계속 흡연하는 환자보다 약 60% 낮았다.

가톨릭대학교 서울성모병원 가정의학과 신현영 교수와 서울대병원 가정의학과 박상민 교수 공동 연구팀은 국민건강보험공단 건강검진 자료를 활용해 COPD 진단 후 금연 기간과 우울증 발생 위험의 관계를 분석한 결과 이같이 나타났다고 11일 밝혔다.

연구팀은 2003년부터 2014년 사이 새롭게 COPD를 진단받은 성인 5671명을 평균 8∼9년간 추적 관찰했다. 이 기간 603명에게서 우울증이 새롭게 발생했다. 연구 대상자는 COPD 진단 전후 흡연 패턴에 따라 계속 흡연군, 진단 후 금연 기간이 2년 미만인 단기 금연군, 2년 이상 금연을 유지한 장기 금연군, 비흡연군으로 나눠 분석했다.

그 결과 장기 금연군은 계속 흡연군보다 우울증 발생 위험이 34% 낮았다. 장기 금연군에서는 579명 중 35명에게 우울증이 발생한 반면 계속 흡연군에서는 1138명 중 114명에게서 우울증이 발생했다.

반면 금연 기간이 2년 미만인 단기 금연군에서는 계속 흡연군과 비교해 우울증 위험이 통계적으로 유의하게 낮아지지 않았다. 연구팀은 금연 여부뿐 아니라 금연을 얼마나 오래 지속하느냐가 정신건강 측면에서도 중요할 수 있음을 보여주는 결과라고 설명했다.

특히 중증 COPD 환자에서는 장기 금연의 효과가 더 크게 나타났다. 중증 환자 가운데 2년 이상 금연한 경우 우울증 발생 위험은 계속 흡연한 환자보다 약 60% 낮았다.

연구팀은 니코틴이 도파민과 세로토닌 등 신경전달물질과 스트레스 호르몬 체계에 영향을 미치고, 장기간 금연할 경우 이 같은 변화가 완화될 가능성이 있다고 설명했다. 또 금연 초기에는 금단 증상이 나타날 수 있어 정신건강상의 이점이 나타나기까지 일정 시간이 필요할 가능성도 제시했다.

COPD는 흡연과 미세먼지, 직업성 분진·가스 노출 등으로 기도가 좁아지고 폐포가 손상되면서 공기 흐름이 지속적으로 제한되는 만성 호흡기질환이다. 기침과 가래, 운동 시 호흡곤란 등이 주요 증상이며 질환이 진행하면 급성 악화와 입원 위험도 커진다.

박상민 교수는 “COPD 진단은 환자에게 생활습관을 바꾸는 중요한 계기가 될 수 있다”며 “이번 연구는 단순히 금연을 시도하는 것을 넘어 꾸준히 지속하는 것이 정신건강 측면에서도 긍정적 의미가 있음을 보여준다”고 말했다.

신현영 교수는 “특히 중증 COPD 환자에서 금연 효과가 더 크게 나타났다”며 “COPD 환자 치료에서 금연 상담과 정신건강 관리를 함께 고려하는 근거로 활용되길 기대한다”고 말했다. 이번 연구는 국제학술지 ‘Respiratory Medicine’에 게재됐다.

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