추미애, 李 대통령 지지율 하락에 “검찰개혁 후퇴 탓…다른 이유 없다”

추미애 경기도지사가 최근 이재명 대통령의 국정 지지율이 하락세를 보이는 것에 대해 “검찰개혁을 향한 신뢰 상실 때문이지 다른 이유는 없다”고 단언했다. 여당 소속 광역지방자치단체장이 이례적으로 집권 초기 대통령의 국정 운영 기조를 정면으로 비판하면서 파장이 예상된다.

추미애 경기지사. 경기도 제공

추 지사는 10일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “집권 초기 철저했던 개혁 기조와 달리 (정부가) 역풍을 우려하는 유약한 모습을 보이니 지지자들이 회의감을 느끼는 것”이라며 “지지율 하락은 당내 갈등이나 전당대회 후폭풍 탓이 아니다”라고 지적했다.

이어 “과거 자주독립과 민주화가 당대의 시대적 과제였듯, 지금은 검찰개혁이 개헌보다 우선하는 최고의 민생개혁”이라며 “정부가 당초의 개혁 의지를 잃고 머뭇거리면서 지지층의 혼란과 실망을 자초했다”고 주장했다.

정부의 인사 정책과 사법 개혁안에 대한 고강도 비판도 이어졌다. 초대 중대범죄수사청(중수청) 청장 후보자로 검사 출신인 김지용 변호사가 지명된 것을 두고 김학의 전 차관 불법 출국금지 사건 수사를 거론하며 “왜곡의 왜곡을 능사로 한 사람을 수사 잘해야 하는 자리에 앉힌다는 것은 모순의 극치”라고 비판했다.

공소청 직제와 관련해서도 검사 정원을 유지하려는 움직임에 대해 “수사와 기소의 분리라는 사법 원리를 허구로 보는 검찰의 속내”라고 꼬집었다.

추 지사는 여당 지도부를 향해서도 날을 세웠다. 김민석 더불어민주당 대표를 겨냥해 “정권 1년 차에 벌써 차기 권력 경쟁을 벌이는 듯한 모습은 적절치 않다”며 “당 대표의 공개적 발언들이 진정성 있는 정책 이슈를 모두 흡수해 버리고 있다”고 비판했다.

한편 취임 직후 선언한 경기도의 ‘재정 비상 상황’과 관련해선 “도는 정부 교부금을 받지 않는 불교부 단체로 부동산 취득세 의존도가 높으나, 토지거래허가구역 지정과 공공주택 정책 여파로 세입이 급감했다”면서 “근본적 지방세제 개편이 시급하며 이 같은 뜻을 이 대통령에게도 전달했다”고 강조했다.

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