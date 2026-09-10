한성숙 국무총리 “호르무즈 파병, 여러 시나리오 검토”

호르무즈해협 파병과 관련해 정부가 현지 조사와 더불어 관련 검토를 진행하면서도 신중한 입장을 취하며 파병 결정 기준으로 “국민안전과 경제적 이익”을 제시했다. 파병 결정 시 국회 동의가 필요하다는 점도 분명히 했다.



한성숙 국무총리는 10일 국회 외교·통일·안보 분야 대정부 질문에 출석해서 호르무즈해협 관련 질의에 대해 “현재까지 결정된 바 없다”며 “항행의 자유나 호르무즈해협을 통한 에너지 공급 등을 감안해서 살펴보고 있다”고 밝혔다. 한 총리는 “살펴야 할 항목이 많지 않으냐”며 “현재 구체적으로 정해진 바 없고 시나리오들을 검토하고 있다”고 덧붙였다.

한성숙 국무총리가 10일 국회에서 열린 제439차 정기회 6차 본회의 외교ㆍ통일ㆍ안보 분야 대정부질문에서 더불어민주당 이광재 의원 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

박윤주 외교부 1차관도 “일본 등 여러 국가들이 호르무즈 상황을 면밀하게 주시하고 있고, 호르무즈의 자유 항행이 에너지 공급망과 밀접하게 관계가 있으므로 질서가 빨리 회복되기를 바라고 있다”며 “구체적인 파병 방안은 확정된 바 없다”고 말했다. 이두희 국방부 차관은 파병 시기 등에 대해서는 “정부는 파병 시기 등의 고려요소보다는 국민 안전과 경제적 이익이라는 관점에서 접근하고 있다”고 말했다. 이 차관은 파병 결정 시 국회 동의 여부에 대해선 “해외파병을 한다면 법적 절차에 따라 국회 보고 및 동의가 필요하다고 본다”고 밝혔다.



정부는 파병 여부에 대해 공식적인 입장을 아직 밝히지 않고 있으나, 파병으로 이어질 수 있는 관련 절차는 이뤄지고 있다. 호르무즈해협과 중동 현지 상황 등을 파악하기 위해 아랍에미리트(UAE)를 방문한 국방부의 현지조사단이 이날 귀국했다. 조사단은 지난 주말 UAE로 출국해 현지 정세와 안전 상황, 군 전력 활동 여건을 파악했다. 조사단에는 국방부, 외교부, 합동참모본부 관계자들이 참여한 것으로 전해졌다.

UAE에는 미군의 중동 거점 가운데 하나인 알 다프라 공군기지가 있다. 제벨알리항에는 미 해군 함정이 자주 기항한다. 조사단은 귀국 직후 활동 내용을 종합적으로 정리해서 조만간 청와대 국가안전보장회의(NSC)에 보고할 것으로 전망된다. 다만 조사단 활동 결과가 보고된 직후 단기간 내 파병 여부가 결정되지는 않을 것이라는 예상이 나오고 있다. 투입 가능한 전력 수준과 시기, 이란 대응 수위 등 고려해야 할 변수가 적지 않다는 점에서 시간이 걸릴 것이라는 전망이다. 국방부도 이번 조사가 곧 파병을 의미하는 것은 아니라며 확대해석을 경계하고 있다. 정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “파병을 전제로 한 조사단은 아니라는 것을 이미 설명드렸다”고 밝혔다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

사안의 심각성을 반영하듯 여야 정치권은 현격한 입장 차이를 보이며 충돌했다. 더불어민주당은 국제사회와의 공조를 앞세우며 “신중에 신중을 기해야 한다”고 정부에 주문한 반면, 국민의힘은 파병 문제에 대한 정부 대응이 늦어 경제·안보 불확실성을 키웠다고 공세를 폈다. 국민의힘은 또 파병 검토 외 외교·안보 분야 주요 현안인 사관학교 통합 추진, 북한 ‘주적’ 규정, 대일 외교까지 전선을 넓혀 이재명정부의 외교·안보 기조를 정조준했다.

민주당 이광재 의원은 호르무즈 파병과 관련해 “이라크 파병 당시와 무엇이 다르냐”며 “국제사회가 전쟁에 합의를 이루지 못하지 않았느냐”고 물었다. 박 차관은 “단순 비교는 어렵다”면서도 “지금과 그때의 국제사회는 다른 양상”이라고 답했다. 이 의원이 “호르무즈 문제는 국제사회와 보조를 맞추는 것이 중요한 전략”이라고 하자 박 차관은 “협력해 가며 실질적 기여와 항행의 회복에 기여하도록 신중히 검토하겠다”고 밝혔다. 국회와 국민의 동의도 기본적으로 필요하다고 했다.

김병주 민주당 의원은 신중한 접근을 거듭 당부했다. 김 의원은 “장병이나 유조선의 안전이 보장되지 않을 수 있고 명분 없는 전쟁에 끌려갈 수 있다”고 지적했다. 이에 대해 한 총리는 “살펴볼 항목이 다양하게 많다”고 답했다. 김 의원은 “미국이 요구한다고 우리가 전쟁에 끌려들어가서는 안 된다”며 “신중에 신중을 기해야 한다”고 강조했다. 한 총리는 “현재까지 구체적인 실질적 기여 방안은 결정된 바 없다”며 “항행의 자유와 호르무즈해협을 통해 확보하는 원유, 글로벌 공급망의 중요성이 있어 다각도로 살펴보고 있다”고 말했다.

국민의힘은 정부의 호르무즈 대응을 외교·안보 정책 전반의 문제로 연결했다. 장동혁 대표는 최고위원회의에서 “호르무즈 파병이 피할 수 없는 현안이 됐다”며 “진작 적절한 수준의 군사적 기여 방안을 찾고 도널드 트럼프 미국 대통령과 진짜 신뢰를 쌓았다면 이렇게 궁지에 몰리지는 않았을 것”이라고 주장했다. 이어 “파병하든 안 하든 국민만 피해를 볼 상황인데도 정부는 여전히 검토 중”이라며 “이재명정권의 무능 외교가 경제와 안보를 다 망가뜨리고 있다”고 했다.

佛 국빈 방문 마치고 귀국 프랑스 국빈 방문을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 오후 서울공항에 도착해 강훈식 대통령 비서실장(왼쪽 두번째) 등 영접나온 인사들과 악수하고 있다. 이 대통령은 귀국 후 호르무즈해협 기여 방안 등 산적한 현안 대응에 나설 전망이다.

성남=이제원 선임기자

대정부질문에서는 이재명 대통령의 대일 외교와 안보관도 도마에 올랐다. 김석기 국민의힘 의원은 “이 대통령은 야당 대표 시절 윤석열정부의 대일 외교를 친일·굴욕 외교라고 비판했지만 대통령이 된 뒤에는 그 기조를 그대로 이어가고 있다”며 “남이 하면 친일 외교이고 내가 하면 실용 외교라는 내로남불이 어디 있느냐”고 목소리를 높였다. 그는 “대한민국 외교의 가장 큰 리스크는 대통령 자신”이라고 주장했다.

강선영 국민의힘 의원은 국군 사관학교 통합 추진을 문제 삼았다. 강 의원은 “목적도 불분명하고 시급하지도 않은 사관학교 통폐합을 졸속으로 추진하고 있다”며 “사관학교 생도의 91.3%가 반대한다”고 주장했다. 이어 “쿠데타 세력을 척결하겠다는 대통령의 말을 이행하려는 것 아니냐”고 했다.

북한의 ‘주적’ 규정을 놓고도 공방이 벌어졌다. 강 의원이 “우리의 주적이 누구냐”고 묻자 한 총리는 “우리에게 위협이 되는 모든 대상은 다 우리의 주적”이라고 답했다. 강 의원은 “핵과 미사일로 우리를 위협하는 북한 정권과 북한군이 우리의 주적”이라며 “대통령 유고 시 국군통수권을 행사할 총리가 주적을 두루뭉술하게 말해서는 안 된다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지