“누적 수익률 30%대”…송은이, 1993년 가입한 연금저축 공개

방송인 송은이가 33년째 유지하고 있는 연금저축의 누적 수익률을 공개했다. 가입 당시 이율이 20%대였던 상품으로, 현재 누적 수익률은 30%대라고 밝혔다.

송은이는 지난 9일 유튜브 채널 ‘비보티비’에 공개된 영상에서 김숙과 함께 각자의 투자 현황에 대해 이야기했다. 김숙이 자신의 ETF 수익률이 마이너스 37%라고 밝히자 송은이는 “지금 물린 사람들이 한두 명이 아니다”라고 말했다.

이어 송은이는 자신의 투자 상황을 공개했다. 그는 “연금저축 누적 수익률이 있지 않나. 누적은 단기 수익률과 다르다”며 자신의 연금저축 누적 수익률이 30%대라고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘비보티비’ 캡처

송은이의 연금저축은 1993년 가입한 상품이다. 그는 당시 월급이 20만원이던 시절 은행에서 가입했으며, 가입 당시 이율은 20%대였다고 과거 방송에서 설명한 바 있다. 이후 은행으로부터 여러 차례 상품 해지를 권유받았지만 지금까지 유지하고 있다면서 “금리만 봐도 행복하다”고 밝혔다.

다만 송은이는 이 상품을 두고 ‘고금리 적금으로 노후 준비를 끝냈다’는 식의 해석에는 선을 그었다.

앞서 그는 해당 상품에 대해 “내가 그것 때문에 노후가 다 준비된 것처럼 보이지만, 그건 아니다. 대박 수익이나 노후 완성과는 거리가 있다”며 세제 혜택을 받고 연금을 들기 위해 가입한 상품이라고 설명했다. 또 가입 당시 금액이 많지 않았으며, 현재 이율은 10%대 수준이라고 밝혔다.

송은이는 과거에도 재테크에 대해 “적더라도 적금을 드는 습관, 그 순간의 작은 습관 같은 게 결코 작지 않다. 재테크는 그런 게 중요하다”며 꾸준히 저축하는 습관의 중요성을 강조하기도 했다.

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