30년 된 게임은 어떻게 계속 달릴까…‘바람의나라’가 오래 가는 법

30년 된 자동차 한 대가 있다. 1996년 도로에 나온 뒤 한 번도 운행을 멈추지 않았고, 지금도 새로운 운전자가 운전대를 잡는다. 오래된 부품을 그대로 둔 채 달리는 것은 아니다. 낡은 부품은 교체하고 운전자의 달라진 요구에 맞춰 기능을 바꾸면서 30년째 속도를 낸다.

1996년 4월 세상에 나온 넥슨의 온라인 게임 ‘바람의나라’가 올해로 출시 30주년을 맞이했다. 출시 초기의 게임 화면에서 보듯 특유의 도트 그래픽 감성이 눈에 띈다. 넥슨 제공

넥슨의 온라인게임 ‘바람의나라’ 이야기다. 1996년 4월 정식 서비스를 시작해 올해로 30주년을 맞았다. 넥슨은 장기간 서비스를 이어온 과정을 ‘달리는 자동차의 바퀴를 갈아 끼우는 것과 같다’고 13일 비유했다.

오래된 차를 계속 운행하려면 부품을 바꿔야 하듯 장수 게임에도 손길을 보태야 한다. 특히 1990년대부터 사용해 온 서버 운영체제나 개발 도구라면 현재는 지원이 종료됐을 가능성이 있어서 문제 발생 시 대응이 쉽지 않다.

차를 세워놓고 정비할 수도 없다. 게임 서비스를 이어가는 동시에 버전 업그레이드와 교체 작업을 진행하고, 안정성을 최우선으로 두니 개선 작업에도 신중한 준비가 필요하다. 넥슨은 30년을 넘어 40년, 50년까지 서비스를 이어가기 위해 이 같은 작업을 지속 중이다.

1996년 4월 세상에 나온 넥슨의 온라인 게임 ‘바람의나라’가 올해로 출시 30주년을 맞이했다. 출시 초기의 게임 메인 화면에서 보듯 특유의 도트 그래픽 감성이 눈에 띈다. 넥슨 제공

자동차 부품만 낡아지는 것도 아니다. 오랜 시간 같은 차를 타는 사람의 생활 방식도 달라지듯 ‘바람의나라’ 이용자들의 게임을 즐기는 방식도 변했다. 과거에는 오랜 시간을 투자해 얻는 성장의 깊이를 중요하게 여겼다면, 현재는 한정된 시간 안에서도 충분한 성장감과 재미를 느낄 수 있는지를 이용자들이 중요하게 본다고 넥슨은 설명했다.

이렇다 보니 게임도 세월의 흐름과 요구에 맞춰 바뀌었다. 2022년 자동 사냥 모드를 도입했고, 오래된 직업 애착을 가진 이용자들 요구에서 출발한 클래식 직업 리마스터도 진행했다. 넥슨에 따르면 클래식 직업 리마스터 이후인 2023년 5월 접속자 수는 전년 같은 달보다 약 58% 증가했다.

오래 타려고 자동차 외관까지 전부 바꿀 필요는 없다. 운전자가 오랫동안 쌓아온 기억과 익숙함은 남겨두되 필요한 부분을 고치는 것이 중요하다. 넥슨은 이용자들이 오랜 시간 쌓아온 가치와 유산을 훼손하지 않으면서 새로운 재미를 전하는 것을 변화의 기준으로 삼고 있다.

‘바람의나라’는 주모와 다람쥐 등 추억의 캐릭터를 활용한 카카오톡 이모티콘을 2024년에 선보이는 등 게임 안에서 쌓인 기억을 게임 바깥으로 확장하고 있다. 넥슨 제공

특히 30년이라는 한 세대가 흐르면서 차를 정비하는 사람도 세대가 바뀌었다. 넥슨에는 1999년에 입사해 현재까지 ‘바람의나라’를 지키는 구성원과 2001년생 담당자가 게임 유지·개발에 함께 참여 중이다. 게임보다 젊은 개발자가 자신이 태어나기 전부터 존재했던 게임을 관리하는 셈이다.

30년 된 차에 새로운 부품을 달듯 ‘바람의나라’에도 변화가 이어진다. 올해 30주년을 맞아 9차 승급과 최대 레벨 확장, 신규 지역 ‘신라’, 신규 직업 ‘흑화랑’ 등을 추가했다. 신규 레이드와 전설 장비, 주간 협동 콘텐츠 등도 선보였다. 지난 10일에는 하우징 콘텐츠와 생산 시스템 개편으로 전투 외적인 재미도 손봤다.

30년을 달린 차에 사연이 깃들 듯 이 게임도 많은 이야기를 담고 있다. ‘바람의나라’는 그동안 게임 안에서 쌓인 기억을 게임 바깥으로 확장하고 있다. 2019년 대표 BGM을 국악 오케스트라로 재해석한 데 이어 2023년 태극당과 복합문화공간을 운영했고, 2024년에는 특유의 도트 그래픽 감성과 주모와 다람쥐 등 추억의 캐릭터를 활용한 카카오톡 이모티콘을 선보였다.

넥슨재단과 한국전통문화대학교가 협력해 경복궁 계조당에서 ‘보더리스: 이립의 바람, 전통을 잇다’ 전시를 열고 전통 공예와 ‘바람의나라’의 세계관을 연결했다. 넥슨 제공

올해는 게임 속 아이템과 세계관을 전통 공예로 재해석하는 시도도 펼쳤다. 넥슨재단과 한국전통문화대학교가 협력해 경복궁 계조당에서 ‘보더리스: 이립의 바람, 전통을 잇다’ 전시를 열고 전통 공예와 ‘바람의나라’의 세계관을 연결했다. 소비자들은 30년 동안 쌓인 게임의 기억을 현실의 문화와 소비 영역에서도 경험할 수 있게 됐다.

1996년에 출시된 게임이 오래 지속될 수 있었던 건 같은 부품으로 버텼기 때문이 아니다. 낡은 기술은 교체하고, 운전자의 변화에 맞춰 기능을 바꾸고, 정비를 맡는 사람의 세대를 이어가는 등 꾸준한 관심이 이어진 덕분이다.

넥슨 관계자는 “새로운 재미를 선사하기 위한 변화의 기준은 언제나 이용자”라며 “‘이번 업데이트를 과연 재밌어할까’라는 질문을 끊임없이 던지고, 그 답을 찾아가는 과정을 30년간 이어왔다”고 말했다.

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