신기루가 마운자로 안 하는 이유…“유일한 낙이 없어질 것 같다”

개그우먼 신기루가 비만치료제 마운자로를 사용하지 않는 이유를 밝혔다.

신기루는 9일 공개된 유튜브 채널 ‘박준면의 낯가림’에 출연, 배우 박준면과 함께 음식을 만들며 다이어트와 식습관에 관한 이야기를 나눴다. 이날 신기루는 “음식을 직접 만들어먹는 걸 안 좋아하고 사먹는 걸 좋아한다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘박준면의 낯가림 캡처

그는 “배달해서 먹는 것도 안 좋아한다. 식당에서 먹는 걸 좋아한다. 배달을 해먹으면 음식을 바로바로 먹을 수 없으니 맛이 없더라”면서 “그런 것 치고는 한 달 배달비로 300만~400만원 정도를 쓴다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

자신의 식사량에 대해서는 김밥 한 줄이나 라면 한 그릇을 한 번에 다 먹지 못한다고 설명했다. 김밥은 반 줄, 샌드위치는 반 개, 라면은 반 개, 베이글은 반 개 정도를 먹는다고 말했다. 한 가지 음식을 많이 먹기보다는 여러 종류의 음식을 조금씩 먹는 편이라고도 했다.

아울러 신기루는 박준면에게 “언니가 내 채널에 나오고 나서 엄청 작다고 난리 났다. 원래 내 옆에 서면 다 작아 보인다”고 말했다. 이에 박준면은 “그래서 나 마운자로 한 거 아니냐고 기사 나왔다. 안 했다. 정말이다. 믿어 달라”고 호소했다.

유튜브 채널 ‘박준면의 낯가림 캡처

그러자 신기루도 “나한테도 마운자로 왜 안 하냐고 하는 사람이 엄청 많다”고 털어놨다. 그는 자신이 마운자로를 사용하지 않는 이유에 대해 “너무 낙이 없을 것 같다”고 말했다. 신기루는 “유일하게 일하고 스트레스 푸는 게 ‘끝나고 뭐 먹지?’ 하는 것”이라며 음식이 자신의 일상에서 중요한 즐거움이라고 설명했다.

그러면서 “그래도 우리가 살이 찌고 빠지는 것까지 관심을 보여주고, 기사 나는 게 감사하지 않냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

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