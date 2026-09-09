한우·전복장·희귀 와인… 럭셔리 컬렉션 눈길 [추석선물특집]

조선호텔 한우정성세트

조선호텔앤리조트는 추석을 맞아 다양한 먹거리와 생활용품으로 구성한 ‘2026 추석 특선 조선호텔 선물세트’ 150여종을 선보인다. 올해는 10만~20만원대 상품군을 확대하고 정육·수산부터 김치, 리빙 상품, 희귀 와인까지 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다. 정육 상품으로는 등심·불고기·국거리 등 명절에 많이 찾는 부위로 구성한 ‘한우 정성 세트’와 등심·채끝 등 구이용 부위에 트러플 양념을 더한 ‘목장 한우&트러플 시즈닝 세트’를 마련했다. 수산 상품으로는 완도산 전복을 호텔 셰프의 조리법으로 만든 ‘조선호텔 전복장’을 선보인다.



조선호텔 프리미엄 김치세트

조선호텔의 대표 상품인 김치 선물세트도 확대했다. ‘조선호텔 프리미엄 김치 세트’는 여러 종류의 김치를 소용량으로 담은 ‘타이니 세트’와 대표·계절 김치를 조합한 ‘시그니처 세트’ 등으로 구성했으며, 포기김치와 붉은 대게 포기김치, 섞박지, 갓김치 등을 담은 ‘조선호텔 김치 세트’도 새로 마련했다. 호텔 공간을 향으로 표현한 ‘더 조선호텔 디퓨저 컬렉션’과 호텔에서 사용하는 제품의 특징을 살린 ‘헤리티지 타월 세트’ 등 생활용품도 선보인다.



공식 온라인몰 ‘조선 테이스트 앤 스타일’에서는 25일까지 침구·타월·디퓨저 등 생활용품을 최대 50%, 베이커리 상품을 최대 25%, 호텔 이용권을 최대 20% 할인 판매한다.

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