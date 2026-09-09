“탈퇴한다더니 결국” 쿠팡 결제액 첫 5조 돌파…3595만명 못 떠났다

대규모 개인정보 유출 사태로 소비자 이탈 우려가 제기됐던 쿠팡의 카드 결제액이 최신 집계 기준 처음으로 5조원을 넘어섰다. 월간 이용자 수도 유출 사실이 공개되기 전보다 늘었다.

연합뉴스

빠른 배송을 기반으로 생필품과 식품을 반복 구매하는 소비자가 많은 데다 와우 멤버십에 배송·배달·온라인동영상서비스(OTT) 혜택이 묶여 있는 점이 이용자 유지에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

9일 AI 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난 7월 쿠팡의 신용·체크카드 추정 결제액은 5조942억원으로 집계됐다.

6월 4조8337억원보다 5.4% 늘어난 규모다. 모바일인덱스가 이번에 공개한 월별 집계에서는 쿠팡의 카드 결제액이 5조원을 넘어선 것은 처음이다.

8월에도 결제액은 4조9301억원을 기록했다. 지난해 같은 달 4조3777억원보다 12.6% 증가했다.

결제액뿐 아니라 앱 이용자도 늘었다.

지난 8월 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3595만명으로 7월보다 약 51만명 증가했다. 개인정보 유출 사실이 공개되기 전인 지난해 10월 3438만명과 비교하면 157만명 많다.

지난해 11월 대규모 개인정보 유출 사실이 알려지면서 온라인을 중심으로 회원 탈퇴 움직임이 나타났지만, 최근 이용자와 결제 지표에서는 장기간 이어지는 뚜렷한 이탈 흐름은 나타나지 않고 있다.

쿠팡의 강점으로 꼽히는 로켓배송과 새벽배송은 소비자가 자주 사는 식품·생활용품 구매와 맞물려 있다.

여기에 와우 멤버십 하나로 쇼핑 배송과 쿠팡이츠 무료배달, OTT 쿠팡플레이 등을 이용할 수 있어 다른 플랫폼으로 소비를 완전히 옮기기 쉽지 않은 구조다.

경쟁 업체와의 격차도 여전히 크다.

지난 8월 G마켓의 추정 결제액은 2477억원으로 지난해 같은 달보다 25.9% 감소했다. 11번가는 2414억원으로 3.1% 줄었다.

두 업체의 결제액을 합치면 4891억원이다. 같은 기간 쿠팡의 결제액 4조9301억원은 이들의 합계보다 약 10.1배 많다.

다만 이번 수치는 카드 데이터를 토대로 모바일인덱스가 추정한 금액으로 쿠팡의 실제 거래액이나 회계상 매출과는 차이가 있을 수 있다.

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